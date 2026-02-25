قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
درس التراويح بالجامع الأزهر: بلوغ رمضان نعمة ترفع صاحبها لدرجات قد تفوق الشهداء
نائب الرئيس الأمريكي: ترامب مصر على منع إيران من امتلاك أسلحة نووية
«دوخت علشان أجيب ممثلة شبهك»| بيتر ميمي يرد على هجوم مُتحدثة جيش الاحتلال: «الفيديوهات موجودة»
خطوات استخراج بطاقة التموين لأول مرة 2026 والأوراق المطلوبة
هاشتاج «بركة رمضان» يُهيمن على السوشيال لليوم الخامس.. لحظات إنسانية ودعم غير مسبوق | فيديو
‌‏هيومن رايتش ووتش: قوات الدعم السريع استهدفت ذوي إعاقة في الفاشر
غياب نجم باريس سان جيرمان عن مواجهة موناكو في دوري أبطال أوروبا
انخفاض الحرارة وتكون الصقيع.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع الثاني من رمضان
درة تلجأ للسحر للحفاظ على زواجها.. تصعيد درامي جديد في مسلسل علي كلاي
بروايات حفص وقنبل وخلف.. أئمة الجامع الأزهر يؤمون المصلين في صلاة التراويح
موعد أذان الفجر.. اعرف التوقيت الجديد في اليوم الثامن من رمضان 2026
خلاف فكري.. ماذا قال مجدي الجلاد عن تشكيك إبراهيم عيسى في الإسراء والمعراج؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

مسلسل اتنين غيرنا يناهض العنف ضد المرأة وينوه عن الخط الساخن للشكاوى

أوركيد سامي

باعتبارها واحدة من أهم القضايا المجتمعية، يقدم مسلسل اتنين غيرنا، دعمًا للمرأة في مواجهة العنف الأسري، من خلال التنويه عن الخط الساخن لمكتب شكاوى المرأة - المجلس القومي للمرأة (15115).

جاء التنويه في إطار درامي بالحلقة الثامنة من خلال مشهد عنف أسري، حيث يقوم محمود (محمد السويسي) بضرب زوجته وفاء (صابرين النجيلي)، بعد أن اكتشفت سرقته لمجوهرات الفنانة نور أبو الفتوح (دينا الشربيني)، التي تعمل وفاء مساعدةً لها، ثم شراء محمود بعد ذلك لسيارة والعمل عليها. بينما يقوم محمود بضرب وفاء، ظهر رقم الخط الساخن لمكتب شكاوى المرأة، ليكون مرجعًا لمن يعانين من حالات العنف.

اتنين غيرنا من بطولة دينا الشربيني وآسر ياسين وفدوى عابد ونور إيهاب وهنادي مهنا وناردين فرج وأحمد حسن، وهو من تأليف رنا أبو الريش وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج شركة ميديا هب - سعدي جوهر.

وتدور أحداث مسلسل اتنين غيرنا في إطار اجتماعي رومانسي حول أستاذ جامعي يعيش من أجل أسرته وعمله فقط، يلتقي صدفة بممثلة مشهورة تعاني صراعات اجتماعية، الأمر الذي يقلب حياتهما بالكامل رأسًا على عقب، ويُعرض المسلسل حصريًا على منصة واتش إت الساعة 7 مساءً وقناة On E الساعة 7 مساءً، والإعادة 5:15 صباحًا و2:00 عصرًا.

اخبار الفن نجوم الفن مسلسل إتنين غيرنا

النائب مصطفى البهي

تفاصيل مشروع قانون حماية الطفل من المؤثر الرقمي وتنظيم وسائل التواصل

الضرائب

حبس وغرامات.. كيف تعامل القانون مع المتملصين من الضرائب

الدكتور أيمن محسب

برلماني: مبادرة أبواب الخير نموذج متكامل لتعزيز الحماية الاجتماعية

بالصور

بروح كهربائية.. عودة أوبل كورسا الهاتشباك 2026

لوتس إميرا 2026.. أقوى نسخة بنزين بإنتاج محدود

خبير تغذية يقدم إرشادات لعلاج التخمة والانتفاخ بعد الصيام

مسلسل الكينج الحلقة 8.. زواج محمد عادل إمام وميرنا جميل

فيديو

لقاء وزير الدفاع مع قائد الجيش اللبناني

وزير الدفاع يلتقى قائد الجيش اللبناني لبحث تعزيز التعاون العسكري المشترك

تطورات أزمة الفنان أحمد ماهر

تطورات جديدة في أزمة أحمد ماهر مع رامز وياسر جلال

تصريحات الراقصة دينا

مش قلقانة لو بيعمل مساكنة.. دينا تكشف رأيها المثير للجدل حول تربية الأبناء والرقص

بئر غرس

الرسول شرب واغتسل منه.. بئر غرس شاهد على السيرة النبوية في المدينة المنورة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

