مسلسل اتنين غيرنا يناهض العنف ضد المرأة وينوه عن الخط الساخن للشكاوى

باعتبارها واحدة من أهم القضايا المجتمعية، يقدم مسلسل اتنين غيرنا، دعمًا للمرأة في مواجهة العنف الأسري، من خلال التنويه عن الخط الساخن لمكتب شكاوى المرأة - المجلس القومي للمرأة (15115).



جاء التنويه في إطار درامي بالحلقة الثامنة من خلال مشهد عنف أسري، حيث يقوم محمود (محمد السويسي) بضرب زوجته وفاء (صابرين النجيلي)، بعد أن اكتشفت سرقته لمجوهرات الفنانة نور أبو الفتوح (دينا الشربيني)، التي تعمل وفاء مساعدةً لها، ثم شراء محمود بعد ذلك لسيارة والعمل عليها. بينما يقوم محمود بضرب وفاء، ظهر رقم الخط الساخن لمكتب شكاوى المرأة، ليكون مرجعًا لمن يعانين من حالات العنف.



اتنين غيرنا من بطولة دينا الشربيني وآسر ياسين وفدوى عابد ونور إيهاب وهنادي مهنا وناردين فرج وأحمد حسن، وهو من تأليف رنا أبو الريش وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج شركة ميديا هب - سعدي جوهر.



وتدور أحداث مسلسل اتنين غيرنا في إطار اجتماعي رومانسي حول أستاذ جامعي يعيش من أجل أسرته وعمله فقط، يلتقي صدفة بممثلة مشهورة تعاني صراعات اجتماعية، الأمر الذي يقلب حياتهما بالكامل رأسًا على عقب، ويُعرض المسلسل حصريًا على منصة واتش إت الساعة 7 مساءً وقناة On E الساعة 7 مساءً، والإعادة 5:15 صباحًا و2:00 عصرًا.