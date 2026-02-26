من المطبخ المغربي... طريقة عمل كسكسي باللحمة

كسكسي باللحمة من الأطباق المغربية التي تتسم بنكهاتها المميزة و مذاقها الشهي والمختلف عن الأكلات الأخرى ويمكنك تطبيقها في المنزل بأسهل الخطوات.

قدمت الشيف مروة مهني، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل كسكسي باللحمة فيما يلي…..

مقادير كسكسي باللحمة



● لحمة ضاني

● كسكسي

● هريسة

● صلصة طماطم

● قرون فلفل حار أحمر وأخضر

● بصل قاورما أبيض صحيح

● زيت زيتون

● زبدة

● ملح وفلفل

● شطة مجروشة

● كركم

● ملح

● فلفل أسود

● جزر

● كوسة أنصاص

● قرع عسل

● قرنفل

● حمص مسلوق

طريقة تحضير كسكسي باللحمة



يشوح البصل القاورما والفلفل الحار في زيت الزيتون

تضاف اللحمة وتتبل باللملح والفلفل، ثم يضاف الماء الساخن وتترك حتى تمام النضج

يشوح الخضار في زبدة وزيت زيتون وشطة مجروشة ثم يضاف إلى اللحمة

ينشل الخضار ويوضع الكسكسي ويسقى بمرق سلق اللحمة ويترك حتى تمام النضج

ويقدم الطبق مع الخضار.