انطلاق الجولة الثالثة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة
استفزاز أمريكي عدواني.. أول تعليق من روسيا على حادث القارب قبالة سواحل كوبا
بشرى: أي فنان يقول «أنا الأعلى أجرًا» هتخانق معاه
الأرصاد: طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار ببعض المناطق
الجيش البولندي يعلن عودة طائراته المقاتلة إلى قواعدها بعد رصد تهديدات روسية
بشرى: محمد رمضان نجم مصر وفاهم السوق والأرقام
الرئيس الإيراني :نحترم الإحتجاج السلمي وما حدث في يناير الماضي محاولة لإسقاط النظام
القوات الروسية تسقط 17 مسيرة أوكرانية خلال الليل
موعد ونظام قرعة دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا
باكستان: مقتل 34 مسلحا خلال عمليات أمنية بإقليمي خيبر بختونخوا وبلوشستان
تحرك عاجل من "الأكاديمية المهنية" لمنح شهادة الصلاحية للمعلمين
هدوء واستقرار في سعر الدولار بمستهل تعاملات اليوم الخميس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

من المطبخ المغربي... طريقة عمل كسكسي باللحمة

هاجر هانئ

كسكسي باللحمة من الأطباق المغربية التي تتسم بنكهاتها المميزة و مذاقها الشهي والمختلف عن الأكلات الأخرى ويمكنك تطبيقها في المنزل بأسهل الخطوات.

قدمت الشيف مروة مهني، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل كسكسي باللحمة فيما يلي…..

مقادير كسكسي باللحمة


● لحمة ضاني

● كسكسي

● هريسة

● صلصة طماطم

● قرون فلفل حار أحمر وأخضر

● بصل قاورما أبيض صحيح

● زيت زيتون

● زبدة

● ملح وفلفل

● شطة مجروشة

● كركم

● ملح

● فلفل أسود

● جزر

● كوسة أنصاص

● قرع عسل

● قرنفل

● حمص مسلوق

طريقة تحضير كسكسي باللحمة


يشوح البصل القاورما والفلفل الحار في زيت الزيتون
تضاف اللحمة وتتبل باللملح والفلفل، ثم يضاف الماء الساخن وتترك حتى تمام النضج
يشوح الخضار في زبدة وزيت زيتون وشطة مجروشة ثم يضاف إلى اللحمة
ينشل الخضار ويوضع الكسكسي ويسقى بمرق سلق اللحمة ويترك حتى تمام النضج
ويقدم الطبق مع الخضار.

بالصور

لعزومات رمضان.. طريقة عمل باذنجان محشي باللحمة والجبنة

