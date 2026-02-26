روسيا تقترب من تصنيع “أجزاء بديلة” لجسم الإنسان داخليًا وخارجيًا| ايه الحكاية؟

أعلنت مؤسسة الطاقة الذرية الروسية روساتوم إحراز تقدم في تطوير تقنيات الطباعة الحيوية ثلاثية الأبعاد، بهدف إنتاج مكونات بيولوجية يمكن استخدامها كبدائل لأنسجة وأجزاء من جسم الإنسان، بما في ذلك أجزاء من الغدد المنتجة للهرمونات ومقاطع من عضلة القلب، تمهيدا لاعتمادها في تطبيقات طبية خلال الفترة المقبلة.

وجاء الكشف عن هذه المشاريع خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى معرض الابتكارات الحديثة في موسكو، الذي أُقيم ضمن فعاليات منتدى “تكنولوجيات المستقبل”، حيث استعرضت روساتوم أحدث إنجازاتها في مجالات الطب الحيوي والهندسة الخلوية.

تقنيات متقدمة لتعديل الخلايا

وأوضح فلاديسلاف بارفينوف، مدير المركز العلمي والإنتاجي للأجهزة الطبية والمنتجات الخلوية التابع لمعهد البحوث العلمية للفيزياء التقنية والأتمتة (أحد فروع روساتوم)، أن تقنيات تعديل الجينوم باتت تتيح توجيه خصائص الخلايا وبرمجتها لأداء وظائف محددة، بما يخدم الاحتياجات العلاجية.

وأشار إلى أن أهمية هذه التطورات تضاهي من حيث تأثيرها التاريخي اكتشاف الطاقة النووية، مؤكدا أن التكامل بين التخصصات العلمية المختلفة يشكل ركيزة أساسية لبناء اقتصاد بيولوجي حديث قائم على الابتكار وتحسين جودة الحياة.

أبحاث متقدمة ورؤية مستقبلية

من جانبه، أكد المدير العام لروساتوم أليكسي ليخاتشيف أن الشركة الحكومية تواصل إجراء دراسات متقدمة في قطاع الرعاية الصحية، وتمتلك ابتكارات نوعية تقربها من تحقيق تطبيقات عملية في مجال التكنولوجيا الحيوية الطبية.

وأضاف أن فرق العمل تجمع بين الرؤية العلمية والطموح التطبيقي، حيث تتحول الأفكار البحثية إلى حلول تكنولوجية قابلة للتنفيذ، مشيرا إلى أن هذا التوجه يعكس دور البحث العلمي في دعم مسار التقدم وخدمة المجتمع.

وبحسب ما نقلته وكالة نوفوستي، فإن هذه المشاريع تمثل خطوة جديدة ضمن مساعي روسيا لتعزيز حضورها في قطاع التقنيات الحيوية المتقدمة، باعتباره أحد مجالات النمو الاستراتيجي في المستقبل.