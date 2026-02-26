قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بحجة توظيف الأموال.. سقوط شبكة مراهنات وعُملات مشفرة غير مشروعة في قبضة الأمن
انتخابات المهندسين.. 10 معلومات هامة عن مواعيد وشروط ومقار التصويت
ننشر أول صورة للمتهمين في قضية السبّاح يوسف محمد من داخل قفص الاتهام
قرار جديد بشأن المتهم بقتل الطفلة قمر بعد انتهاك جسدها في المنيب
منتخب مصر يُواجه مالي بافتتاح مبارياته في النافذة الثانية لتصفيات كأس العالم للسلة
صندوق النقد الدولي يوافق على صرف 2.3 مليار دولار لمصر.. ونواب: يدعم قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الضغوط الخارجية
مديرة المتحف المصري ببرلين: العمارة عنصر أساسي في إبراز قيمة الحضارة المصرية
تقارير صحفية تكشف عن رغبة محمد صلاح بالبقاء في ليفربول
قلة تقدير.. كواليس الفرصة الأخيرة لتجديد عقد نجم سوبر في الأهلي
بالصور.. المدارس تصدر قرارات فصل لعشرات الطلاب بسبب الغياب
رماها في الترعة وضربها بالشوم.. الأمن يفحص فيديو اعتداء شخص على سيدة بدمنهور
من التوجيهات إلى التنفيذ.. مقترح برلماني لإقرار حزمة متكاملة لدعم وتمكين الشباب اقتصاديًا
أخبار العالم

استقرار أسعار النفط ترقبًا لجولة المحادثات النووية الأمريكية-الإيرانية

أ ش أ

استقرت أسعار النفط إلى حدّ كبير في التداولات الآسيوية اليوم /الخميس/، مع ترقب الأسواق الجولة الثالثة من المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران في وقت لاحق من اليوم، باعتبارها حدثًا مفصليًا لمسار الأسعار على المدى القريب.

وذكر موقع (إنفستنج) الامريكي، أن عقود خام برنت تسليم أبريل ارتفعت بنسبة 0.3% إلى 71.03 دولار للبرميل، فيما صعدت عقود خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.2% إلى 65.55 دولار للبرميل.

ومن المقرر أن يلتقي المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مسؤولين إيرانيين في جنيف، وذلك في إطار مساعي واشنطن للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامجين النووي والصاروخي لطهران.

وأشار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى أن التوصل إلى حل دبلوماسي لا يزال ممكنًا إذا التزم الطرفان بمسار تفاوضي بنّاء.

في المقابل، حذّر الرئيس الأمريكي من أن "أمورًا سيئة" قد تحدث إذا لم يتحقق تقدم ملموس.

وقال محللون اقتصاديون إن التوصل إلى تسوية بنّاءة قد يدفع السوق إلى تفكيك علاوة مخاطر تُقدَّر بنحو 10 دولارات للبرميل، يُعتقد أنها مسعّرة حاليًا في الأسعار.

أما في حال انهيار المحادثات، فقد تبقى المخاطر الصعودية قائمة، لكن رد الفعل الكامل للسوق سيعتمد على وضوح نطاق أي تحرك أمريكي محتمل ضد إيران.

وتُعد إيران أحد كبار المنتجين داخل أوبك، كما أن أي اضطراب محتمل، خصوصًا في مضيق هرمز الذي تمر عبره نسبة كبيرة من تجارة النفط العالمية، قد يدفع الأسعار إلى الارتفاع بقوة.

وأضاف محللون أنه في حال خفض التصعيد بين واشنطن وطهران، فقد يسمح ذلك بعودة العوامل الأساسية الضعيفة للضغط على الأسعار، خاصة إذا استأنف تحالف أوبك+ زيادات الإمدادات اعتبارًا من أبريل، وهو ما يتوقعون الاتفاق عليه خلال عطلة نهاية الأسبوع.

على جانب الإمدادات، كشفت بيانات عن ارتفاع غير متوقع وكبير في مخزونات النفط الخام الأمريكي.

وقفزت المخزونات التجارية بمقدار 16 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 فبراير، متجاوزة بكثير توقعات الأسواق، ومسجلة أكبر زيادة أسبوعية في نحو ثلاث سنوات.

في المقابل، تراجعت مخزونات البنزين بنحو مليون برميل، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بحوالي 250 ألف برميل. كما انخفضت معدلات تشغيل المصافي، ما ساهم في تضخيم الزيادة الإجمالية في المخزونات.

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

ذهبت للفطار في منزل خطيبها فعادت جثة.. الحكاية الكاملة للغز مقتل عروس بورسعيد

حالة الطقس

أمطار وشبورة مائية تضرب القاهرة والمحافظات اليوم.. والأرصاد تصدر تحذيرا

شوبير

شوبير يصدم الجماهير بشأن عقوبات مباراة الأهلي والجيش الملكي

عيد ميلاد ميدو

شيكابالا وإكرامي وحازم إمام .. نجوم كرة القدم وزوجاتهم في حفل عيد ميلاد ميدو

دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا| الأندية المتأهلة إلى دور الـ 16 للبطولة

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات شهر مارس لـ 11.5 مليون مواطن

المتهمة

خلاف على حضانة طفل.. القبض على سيدة تعدت على سائق توك توك بسلاح أبيض

كيم جو-آي

ابنة زعيم كوريا الشمالية تقود القوات النووية في عمر الـ 13

صورة أرشيفية

حازم المنوفي: جهاز مستقبل مصر صمام أمان للأسواق وداعم حقيقي للأمن الغذائي

جانب من اللقاء

هيئة الاستثمار وشركة جارديان جلاس يبحثان خطط توسعها في مصر

ضبط سائق يسرق جزء من السولار عهدته

من خلال منظومة التتبع GPS.. ضبط سائق يسرق جزءا من السولار عهدته

بالصور

حملات لضبط التوك توك والدراجات النارية والسرفيس غير الملتزمين بالشرقية

لعزومات رمضان.. طريقة عمل باذنجان محشي باللحمة والجبنة

سحور ميدو يجمع حازم إمام وحسام غالي وشيكابالا

بالقفاطين.. إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

