عاجل
أبرزها منح اجتماعية في الأعياد والمناسبات.. مزايا للعمالة غير المنتظمة في القانون
بحجة توظيف الأموال.. سقوط شبكة مراهنات وعُملات مشفرة غير مشروعة في قبضة الأمن
انتخابات المهندسين.. 10 معلومات هامة عن مواعيد وشروط ومقار التصويت
ننشر أول صورة للمتهمين في قضية السبّاح يوسف محمد من داخل قفص الاتهام
قرار جديد بشأن المتهم بقتل الطفلة قمر بعد انتهاك جسدها في المنيب
منتخب مصر يُواجه مالي بافتتاح مبارياته في النافذة الثانية لتصفيات كأس العالم للسلة
صندوق النقد الدولي يوافق على صرف 2.3 مليار دولار لمصر.. ونواب: يدعم قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الضغوط الخارجية
مديرة المتحف المصري ببرلين: العمارة عنصر أساسي في إبراز قيمة الحضارة المصرية
تقارير صحفية تكشف عن رغبة محمد صلاح بالبقاء في ليفربول
قلة تقدير.. كواليس الفرصة الأخيرة لتجديد عقد نجم سوبر في الأهلي
بالصور.. المدارس تصدر قرارات فصل لعشرات الطلاب بسبب الغياب
برلمان

نائب يشيد بموافقة صندوق النقد الدولي رسميا على صرف 2.3 مليار دولار لمصر

النائب إبراهيم عبد النظير
النائب إبراهيم عبد النظير
معتز الخصوصي

أشاد النائب إبراهيم عبد النظير، بموافقة صندوق النقد الدولي رسميا على صرف 2.3 مليار دولار لمصر.

وأكد عبد النظير في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن ذلك يعكس أننا نسير على طريق الإصلاح الاقتصادى فى ظل وجود أداء اقتصادى منضبط يعكس رأى المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصري.

وكان قد وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، اليوم، على اعتماد المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن قرض التسهيل الموسع، إضافة إلى المراجعة الأولى لبرنامج تمويل المرونة والاستدامة، ما يتيح لمصر سحب شريحة تمويل جديدة بقيمة 2.3 مليار دولار.

وبموجب هذا القرار، يمكن لمصر الاستفادة من الدفعة الجديدة ضمن قرضي "التسهيل الموسع" و"المرونة والاستدامة"، استمرارا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع الصندوق، وخلال السنوات الثلاث الماضية، سحبت مصر نحو 3.2 مليار دولار على أربع دفعات من إجمالي قرض الصندوق البالغ 8 مليارات دولار، لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي.

وكان الصندوق قد وافق في مارس الماضي على تمويل بقيمة 1.3 مليار دولار ضمن برنامج "المرونة والاستدامة"، لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 وتعزيز جهود التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة، ويُعكس القرار استمرار التعاون بين مصر والصندوق ودعم المجتمع الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والإجراءات الرامية لتعزيز الاستقرار الكلي ودفع النمو المستدام.

صندوق النقد الدولي الإصلاح الاقتصادى المؤسسات الدولية الاقتصاد المصري برنامج تمويل المرونة والاستدامة

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

ذهبت للفطار في منزل خطيبها فعادت جثة.. الحكاية الكاملة للغز مقتل عروس بورسعيد

حالة الطقس

أمطار وشبورة مائية تضرب القاهرة والمحافظات اليوم.. والأرصاد تصدر تحذيرا

شوبير

شوبير يصدم الجماهير بشأن عقوبات مباراة الأهلي والجيش الملكي

عيد ميلاد ميدو

شيكابالا وإكرامي وحازم إمام .. نجوم كرة القدم وزوجاتهم في حفل عيد ميلاد ميدو

دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا| الأندية المتأهلة إلى دور الـ 16 للبطولة

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات شهر مارس لـ 11.5 مليون مواطن

المتهمة

خلاف على حضانة طفل.. القبض على سيدة تعدت على سائق توك توك بسلاح أبيض

كيم جو-آي

ابنة زعيم كوريا الشمالية تقود القوات النووية في عمر الـ 13

المتهمين

خلافات على ركنة دراجة نارية تتحول لمشاجرة بالزجاجات بالقاهرة

غرق طفل بالبحيرة

غرق صغير في مصرف بقرية عرفان بالبحيرة

السباح يوسف

بعد قليل.. النطق بالحكم على المتهمين بقضية السباح يوسف

بالصور

حملات لضبط التوك توك والدراجات النارية والسرفيس غير الملتزمين بالشرقية

لعزومات رمضان.. طريقة عمل باذنجان محشي باللحمة والجبنة

سحور ميدو يجمع حازم إمام وحسام غالي وشيكابالا

بالقفاطين.. إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

