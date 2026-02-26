في نهار رمضان.. عاطل يقبل طفلة ويلامس جسدها على سلم عقار ببولاق

تجرد شاب عشريني من الأخلاق عندما استباح جسد جارته الطفلة على سلم العقار في نهار رمضان وتحسس جسدها الصغير قبل أن يلقى القبض عليه ببولاق الدكرور.

تلقت مديرية أمن الجيزة، إخطارًا من قسم شرطة بولاق الدكرور بإبلاغ ربة منزل بتعرض ابنتها البالغة من العمر 5 سنوات إلى التحرش وهتك العرض من جارها، عاطل، يبلغ من العمر 25 عامًا، يقيم معهم بالعقار.

وتضمن محضر الشرطة أن المتهم استغل صعود الطفلة بمفردها على سلم العقار، وقام بالتحرش بها عن طريق تقبيلها وملامسة أجزاء حساسه من جسدها.

نجحت مباحث الجيزة في إلقاء القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.