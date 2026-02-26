إصابة 3 فلسطينيين جنوب نابلس في رام الله

أصيب 3 مواطنين، اليوم الخميس، نتيجة الاعتداء عليهم بالضرب خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية كفر قليل جنوب نابلس.

وأفادت مصادر في الهلال الأحمر الفلسطيني في تصريح وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، بأن طواقمها تعاملت مع ثلاث إصابات، بعد اعتداء الجنود عليهم بالضرب خلال اقتحام منازلهم وتفتيشها في قرية كفر قليل، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي سياق متصل أفادت "وفا"، بإصابة سيدة، اليوم الخميس، برضوض خلال اعتداء للمستوطنين في مسافر يطا جنوب الخليل، مبينة إن مجموعة من المستوطنين المسلحين هاجموا الأهالي في خربة التبيان بمسافر يطا، وأطلقوا قطعان مواشيهم في حقول الأهالي وفي محيط منازلهم، واعتدوا عليهم بالضرب، ما أدى إلى إصابة سيدة من عائلة جرى علاجها ميدانيا، قبل أن تقتحم قوات الاحتلال المكان.

وفي سياق آخر، سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إخطارات بهدم 6 منازل في خربة الدير التابعة لبلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، بحجة عدم الترخيص.