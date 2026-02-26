قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحالف فضائي جديد في مصر بين وكالة الفضاء والهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء
توحيد الرسوم وتسهيلات جديدة| إجراءات عاجلة من «التنمية المحلية» لتنظيم تداول المخلفات الخطرة بالمنشآت الطبية
نوال تحارب لاستعادة ابنها وكشف حقيقة اختفاء زوجها
وزير الاستثمار: تحديث سجل الضمانات المنقولة يخفض تكلفة وزمن الحصول على التمويل
آي صاغة: الذهب يرتفع محليا وعالميا وسط ترقب محادثات جنيف وتذبذب الدولار
ناقد رياضي: منافسة قوية بين نجوم الزمالك على التتويج ببطولة الدوري
ناصر ماهر يتصدر.. ترتيب هدافي الدوري الممتاز قبل الجولة الـ20
تصريحات مؤثرة للراحل ياسر صادق في آخر لقاء له: أرفض تقديم سيرتي الذاتية.. فيديو
طبيب الأهلي : جاهزية تريزيجيه وزيزو لمواجهة زد
كان مثالًا للفنان المُلتزم.. نقابة المهن التمثيلية تنعى ياسر صادق بعد مسيرة فنية مشرفة
الابن العاق.. ضرب أمه للحصول على أموال لشراء مخدرات بالغربية والأمن يطارده
بالساطور في الشارع.. تفاصيل ما قبل تعدي سيدة على سائق توك توك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

العليمي: الدعم الاقتصادي السعودي الجديد رسالة ثقة مهمة بمسار التعافي

رئيس مجلس القيادة اليمني: الدعم الاقتصادي السعودي الجديد رسالة ثقة مهمة بمسار التعافي
رئيس مجلس القيادة اليمني: الدعم الاقتصادي السعودي الجديد رسالة ثقة مهمة بمسار التعافي
أ ش أ

 أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي أن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد بمبلغ 1.3 مليار ريال سعودي لتغطية رواتب موظفي الدولة، رسالة ثقة مهمة بمسار التعافي، وبقدرة الحكومة الجديدة على النهوض بمؤسساتها الوطنية، وترسيخ الامن والاستقرار.

و جدد الرئيس اليمني، في تدوينة على حسابه في منصة (إكس)، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ نت"، الشكر والتقدير للأشقاء في المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على هذا الدعم الكبير ، معتبراً ذلك امتداداً لمواقف المملكة المشرفة إلى جانب الشعب اليمني، وقيادته السياسية، مضيفا "هذا الموقف الأخوي يؤكد أن شراكتنا مع المملكة، ليست حالة ظرفية، بل خياراً استراتيجياً لمستقبل أكثر اشراقا".

وشدد العليمي على أهمية التفاف الجميع حول هذه الشراكة الواعدة، بوصفها الضمانة الحقيقية لبناء مؤسسات الدولة، وتحسين معيشة المواطنين، وتحقيق تطلعاتهم المشروعة.

وكانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت، اليوم الخميس، عن تقديم مبلغ 1.3 مليار ريال سعودي لدعم الموازنة اليمنية وتعزيز الاستقرار والتعافي الاقتصادي في اليمن.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي الدعم الاقتصادي السعودي مسار التعافي ترسيخ الامن والاستقرار الرئيس اليمني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

ذهبت للفطار في منزل خطيبها فعادت جثة.. الحكاية الكاملة للغز مقتل عروس بورسعيد

فاطمة خليل ضحية بورسعيد

فارقت الدنيا بمنزل أسرة خطيبها .. ما السر الذي كشفته فاطمة فكان سببا فى إنهاء حياتها؟

شوبير

شوبير يصدم الجماهير بشأن عقوبات مباراة الأهلي والجيش الملكي

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات شهر مارس لـ 11.5 مليون مواطن

شوبير

شوبير يتغنى بصفقة الأهلي الجديدة: المسؤولين طايرين ومبسوطين بيه

وزير التربية والتعليم

15 قرار نهائي بشأن امتحانات الثانوية العامة 2026 .. ماذا أعلنت التعليم؟

محمد النني

بعد اقتراب رحيل ديانج.. حقيقة تفاوض الأهلي مع محمد النني

المصري البورسعيدي

مفاجأة.. مباراة المصري ومودرن سبورت تشهد اعتراف الحكام بارتكاب خطأ تحكيمي

ترشيحاتنا

ياسر صادق

كان محبًا لآل البيت.. حمزة العيلى ينعى الفنان ياسر صادق

عصام عمر

محمود عبد الشكور عن عصام عمر: سفير جديد للمصري العادي على الشاشة

ماركوس عريان

ماركوس عريان يحصل على جائزة أفضل تيزر للمرة الثالثة من GEA العالمية للمرة الثالثة

بالصور

طريقة عمل فراخ بصوص المشروم (البيكاتا).. وصفة كريمي وسهلة

طريقة عمل فراخ بصوص المشروم البيكاتا
طريقة عمل فراخ بصوص المشروم البيكاتا
طريقة عمل فراخ بصوص المشروم البيكاتا

مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في شهر رمضان.. عندما يتحول النشاط البدني لخطر صحي

مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في رمضان
مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في رمضان
مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في رمضان

أسباب مقاومة الأنسولين.. تحذيرات صحية وخطة علاج فعالة

مقاومة الأنسولين
مقاومة الأنسولين
مقاومة الأنسولين

القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان | صور

القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان
القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان
القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد