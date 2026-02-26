العليمي: الدعم الاقتصادي السعودي الجديد رسالة ثقة مهمة بمسار التعافي

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي أن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد بمبلغ 1.3 مليار ريال سعودي لتغطية رواتب موظفي الدولة، رسالة ثقة مهمة بمسار التعافي، وبقدرة الحكومة الجديدة على النهوض بمؤسساتها الوطنية، وترسيخ الامن والاستقرار.

و جدد الرئيس اليمني، في تدوينة على حسابه في منصة (إكس)، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ نت"، الشكر والتقدير للأشقاء في المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على هذا الدعم الكبير ، معتبراً ذلك امتداداً لمواقف المملكة المشرفة إلى جانب الشعب اليمني، وقيادته السياسية، مضيفا "هذا الموقف الأخوي يؤكد أن شراكتنا مع المملكة، ليست حالة ظرفية، بل خياراً استراتيجياً لمستقبل أكثر اشراقا".

وشدد العليمي على أهمية التفاف الجميع حول هذه الشراكة الواعدة، بوصفها الضمانة الحقيقية لبناء مؤسسات الدولة، وتحسين معيشة المواطنين، وتحقيق تطلعاتهم المشروعة.

وكانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت، اليوم الخميس، عن تقديم مبلغ 1.3 مليار ريال سعودي لدعم الموازنة اليمنية وتعزيز الاستقرار والتعافي الاقتصادي في اليمن.