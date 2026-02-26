إيقاف أعمال حفر خزان مخالف بمنطقة شيري وأعمال إنشائية دون ترخيص بمنشأة سياحية بالغردقة

أوقفت رئاسة حي جنوب الغردقة أعمال حفر خزان مياه مخالف بمنطقة شيري، إلى جانب إيقاف أعمال إنشائية بأحد المنشآت السياحية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد عبد العظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، بالتصدي الفوري لأي تعديات أو مخالفات بناء وفرض هيبة القانون ومنع البناء العشوائي، وذلك في إطار توجيهات الدولة بالحفاظ على حرم الطريق العام وأملاك الدولة.

وجاءت الإجراءات بتكليف من اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، حيث قام اللواء أحمد جبر، رئيس حي جنوب الغردقة، بتكليف قسم التنظيم والتعديات بالإدارة الهندسية ومساعد رئيس الحي بالتحرك الفوري لوقف المخالفات التي تم رصدها ميدانيًا.

وأوضح رئيس الحي أن المتابعة الميدانية أسفرت عن رصد شروع أحد المواطنين في تنفيذ أعمال حفر عشوائية لإنشاء خزان مياه داخل حرم الطريق العام بمنطقة شيري دون الحصول على التراخيص اللازمة، وعلى الفور تم إيقاف الأعمال لحين استخراج التراخيص القانونية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وفي السياق ذاته، تم إيقاف أعمال إنشائية بأحد المنشآت السياحية لقيام مالكها بتنفيذ أعمال دون الحصول على التراخيص المعتمدة، وذلك لحين استيفاء الأوراق المطلوبة واستخراج التراخيص القانونية قبل استئناف العمل.

وأكد اللواء أحمد جبر أنه لن يتم التهاون مع أي تعديات على حرم الشارع العام أو ممتلكات الدولة، مشددًا على أن الجميع سواء أمام القانون، وأن أجهزة الحي مستمرة في تنفيذ حملات المتابعة الميدانية لضبط أية مخالفات.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار خطة المحافظة لإحكام الرقابة على أعمال البناء، والحفاظ على الانضباط العمراني، وصون حقوق الدولة والمصلحة العامة.