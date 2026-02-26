العقبة تطلق نظاما جديدا لإدارة حركة الشاحنات بالموانئ مطلع مارس المقبل

أكد رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، شادي المجالي، أهمية مشروع تنظيم دخول وخروج الشاحنات في المدينة، والذي من المقرر أن يبدأ العمل به رسميا في الأول من مارس المقبل،باعتباره خطوة أساسية لتعزيز كفاءة حركة الشحن بالموانئ والمناطق الصناعية.

جاء ذلك خلال زيارته شركة مقطع آيلة للحلول الرقمية للاطلاع على الاستعدادات النهائية للمشروع، حيث استمع إلى إيجاز من مدير عام الشركة أحمد العالم عن جاهزية البنية التحتية التقنية والأنظمة الحاسوبية وخطط التشغيل لضمان انطلاقة سلسة واستمرارية العمل بكفاءة عالية.

وأشار المجالي إلى أن المشروع يشكل ركناً أساسياً لتطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية بالعقبة، من خلال رفع كفاءة عمليات التحميل والتفريغ في الموانئ والمناطق الصناعية، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية، بما يدعم تنافسية العقبة كمركز لوجستي إقليمي.

وأوضح أن السلطة من خلال شركة تطوير العقبة تملك 50% من شركة مقطع آيلة، التي ستدير المشروع وتطوّره بالتعاون مع شريك استثماري، بهدف تحسين الأنظمة الرقمية وإدارة حركة الشاحنات.