مصطفى بكري: «رأس الأفعى» أربك الإخوان.. والعمل يكشف مخططاتهم بواقعية
الهيئة القومية لسكك حديد مصر تنفذ برامج توعوية للمدارس لتعزيز السلامة
مصطفى بكري: المنطقة تمر بأخطر مراحلها.. وعلاقة مصر والسعودية استراتيجية لا تقبل المساس
شغب مباراة الأهلي والجيش الملكي.. كاف يستمع للأطراف ويترقب القرارات الأسبوع المقبل
قبل عيد الفطر.. موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026 للعاملين بالدولة
وزير الخارجية الإيراني: جولة المفاوضات المقبلة مع واشنطن في فيينا الاثنين
ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات.. الأرصاد تحذر من طقس غدًا الجمعة
مصطفى بكري: مصر قلب العروبة ونواجه المؤامرات بحسم… وأبو العينين يدعم حرية الإعلام
ما حكم لعب الأطفال أثناء الصلاة؟ علي جمعة: الطفولة توقف الأحكام
الرياضة : لا علاقة لنا بتجميد اتحاد السباحة.. واستمرار عمله طبيعي بعد استئناف قضية يوسف
الجيش الملكي يرد على كاف بشأن أحداث مباراة الأهلي
فيفا يزيح الستار عن البوستر الرسمي لكأس العالم 2026
الذكاء الاصطناعي في مرمى الاتهام.. كيف استخدم "ChatGPT" في حملات سرية؟

ChatGPT
ChatGPT
شيماء عبد المنعم

كشف تقرير حديث لشركة OpenAI، أن مسؤولا صينيا في إنفاذ القانون حاول استخدام ChatGPT لمراجعة تقاريره حول العمليات الإلكترونية، مما أدى إلى كشف تفاصيل حملة عالمية على المعارضين للصين داخل البلاد وخارجها.

وأشار التقرير إلى أن الحساب المستخدم كان يرفع بانتظام تقارير عن "عمليات إلكترونية خاصة"، كما حاول استخدام النموذج لتخطيط حملة دعائية ضد رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي، إلا أن ChatGPT رفض تقديم المساعدة، قبل أن يعود المهاجم بعد أسابيع مع مؤشرات على أن العملية قد استمرت بأي حال.

استخدام صيني لـ ChatGPT يكشف حملة قمع واسعة على المعارضين

تشير التقارير التي أرسلت إلى ChatGPT إلى أن العمليات السابقة شملت جهودا واسعة لقمع المعارضة وإسكات المعارضين على الإنترنت وخارجه، باستخدام مئات الموظفين البشريين، وآلاف الحسابات المزيفة عبر منصات التواصل الاجتماعي، ونماذج ذكاء اصطناعي محلية صينية.

وشملت هذه العمليات نشر محتوى جماعي، إرسال شكاوى وهمية ضد حسابات المعارضين، تزوير مستندات، وحتى انتحال هوية مسؤولين أمريكيين لأغراض الترهيب.

استخدام صيني لـ ChatGPT يكشف حملة قمع واسعة على المعارضين

استهداف الولايات المتحدة

كشف التقرير عن حملة منفصلة استخدمت حسابات يحتمل أنها صينية للحصول على معلومات عن أشخاص ومنتديات ومبان اتحادية أمريكية، وتوليد رسائل بريد إلكتروني باللغة الإنجليزية موجهة لمسؤولين أمريكيين ومستشارين في السياسات الاقتصادية والمالية، داعية إياهم للمشاركة في "استشارات مدفوعة" مع عملاء المهاجمين. 

وغالبا ما كانت الرسائل تهدف إلى نقل النقاش إلى منصات مؤتمرات فيديو مثل واتساب أو Zoom أو Teams.

كما طلب أحد الحسابات تعليمات مفصلة لتثبيت برنامج تبديل وجوه في الوقت الفعلي يسمى FaceFusion، وقد استجاب النموذج بتقديم المعلومات المتاحة علنا من موقع البرنامج الرسمي.

لا هجمات إلكترونية مباشرة

تركز التقرير على كيفية استخدام ChatGPT لدعم عمليات الاحتيال والتأثير المعلوماتي، موضحا أربع عمليات معلومات سرية وثلاث عمليات احتيال عاطفي، ولم يرصد أي استخدام مباشر للنموذج في تنفيذ هجمات إلكترونية هجومية.

مع ذلك، يظهر التقرير أن الأدوات الذكية تمنح الفاعلين القدرة على تنفيذ مهام بسرعة وبتوسع كبير، حيث استخدمت AI أيضا في هجمات سيبرانية مؤتمتة على شركات وحكومات، باستخدام نماذج أمريكية أخرى على الأقل.

استخدام متعدد الأدوات

أوضح التقرير أن ChatGPT غالبا ما يستخدم كأداة واحدة ضمن عدة أدوات ذكاء اصطناعي، في حالة وكالة إنفاذ القانون الصينية، أشير إلى استخدام نماذج محلية مثل DeepSeek لتحضير حملات دعائية، بينما استخدم ChatGPT لتقارير الحالة.

كما ذكر التقرير أن "النشاط الخبيث نادرا ما يقتصر على منصة واحدة أو نموذج AI واحد"، "وقد يستخدم المهاجمون نماذج مختلفة في مراحل مختلفة من سير العمل التشغيلي".

ChatGPT OpenAI استخدام ChatGPT ذكاء اصطناعي

