بسبب 900 ألف دولار .. صدمة في الأهلي مع الفيفا
أقاربه صوروا المشهد.. عنصر جنائي يدعي وفاته ليهرب من الشرطة بدار السلام
تبدأ الشهر المقبل.. مباريات قوية تنتظر منتخب مصر قبل كأس العالم 2026
بنفيكا ينفي اتهامات العنصرية في بلاغ بريستياني أمام ريال مدريد
ضبط زوج طعن زوجته أمام مقر عملها لخلافات على خطبة ابنتهما بالشرقية
بشتغل مع أكاديميين بس.. أحمد ماهر: أرفض المشاركة في فيلم من بطولة علي ربيع
الرياح سرعتها 70كم.. الأرصاد تحذر من أمواج البحر الأحمر لمدة 72 ساعة قادمة
الأكل عورة.. أحمد ماهر يرد على اتهامه بالبخل ويروي حلمًا غريبًا
الرئيس السيسي يجري اتصالًا هاتفيًا بشيخ الأزهر للاطمئنان على صحته.. وشيخ الأزهر يعرب عن بالغ شكره وتقديره لهذه اللفتة الكريمة
مسلسل صحاب الأرض الحلقة 9.. قوات الاحتلال يأمرون باعتقال أبناء إياد نصار
حاولت كشف أمر خطير فخلصوا عليها في منزل خطيبها.. من قتل فاطمة عروس بورسعيد؟
برلمان

بعد انضمامها رسميا.. تعيين رانية أبو العينين نائبا لعميد معهد الدراسات السياسية والإستراتيجية بالوفد

السيد البدوي
السيد البدوي
معتز الخصوصي

قرر الدكتور السيد البدوي شحاتة رئيس حزب الوفد، تعيين الدكتورة رانية أبو العينين، نائبا لعميد معهد الدراسات السياسية والإستراتيجية بالحزب، للاستفادة من خبراتها فى التطوير والتدريب ،جاء ذلك بعد انضمام "أبو العينين "مساء أمس لحزب الوفد ، معربة عن امتنانها بعضوية حزب عريق كحزب الوفد ،ووجود الدكتور السيد البدوي شحاتة بعد فوزة كرئيس للوفد، ما أعاد الروح للحياة السياسية المصرية على المستوى  العام ،ولحزب الوفد خاصة.

من جانبه رحب رئيس الوفد بالدكتورة رانية أبو العينين، مطالبا بإعادة دور معهد الدراسات السياسية خاصة بعد إختيار الدكتورة عزة هيكل كعميدة للمعهد، وأن التعاون لفتح المعهد أمام كافة الفئات وفى القلب منها الشباب، والمرأة، من  خلال تنظيم دورات تدريبية، وورش عمل، باعتبار الوفد هو بيت الأمه المصريه بكافة فئاتها وانتماءاها السياسيه  ويرحب بجميع الدارسين من  كافة الأحزاب السياسية ،والشباب المستقلين.

ووجه رئيس الوفد على ضرورة أن تتضمن الدورات التدريبية، محاضرات تعريفية بالدور البطولى الذى يقوم به  الجيش والشرطة المصرية من  معارك ضارية ضد الإرهاب فى سيناء، ومختلف أنحاء القطر عقب ثورتى يناير ويونيو  لحماية الأمن القومى المصرى و المصريين  فى كل بقاع مصر.

وأشار "البدوى" إلى أنه لا بد أن يتضمن المحتوى أيضا التحديات  الإقليمية والدولية التي يواجهها شعب مصر  وكيف حافظت القوات المسلحة ورجال الشرطة  علي سلامه وأمن وبقاء الدولة المصرية واستقرارها وكيف تقوم بالحفاظ علي  الأمن القومى المصرى  .

من جانبها أكدت الدكتورة رانية أبو العينين أن أصولها من عائلة وفدية ،ووالدها وفدى وأن معهد الدراسات فعلاً عليه دور كبير فى التوعية ،والتدريب ،ومن خلال اللقاء مع الدكتورة عزة هيكل سيتم وضع خطة مشتركة وتصور للمرحلة القادمة، بما يعزز دور المعهد وانتشاره وجذب الشباب والدارسين وتنفيذ تكليفات رئيس الوفد.

وأضافت "أبو العينين" أنها ستقدم رؤية تعتمد على عدد من المحاور أولها  الرؤية الشعبوية من خلال الاقتراب من الشارع وصناعة الثقة

ببناء معهد سياسي نابض بروح المجتمع، يُعبّر عن الهموم الشعبية ويُترجم تطلعاتهم إلى برامج تدريبية وسياسات قابلة للتنفيذ ،يعتمد على مرتكزات أساسية هى الاقتراب من القواعد الشعبية عن طريق ، تنظيم لقاءات ميدانية دورية مع الشباب والمرأة والنقابات ،وإعداد تقارير شهرية تعكس أولويات الشارع وتحليل اتجاهات الرأي العام بالإضافة إلى  تبسيط الخطاب السياسي و تحويل المفاهيم الأكاديمية إلى محتوى تدريبي مبسّط قابل للفهم والتطبيق والعمل على تمكين القيادات المجتمعية الصاعدة عن طريق اكتشاف الكفاءات من مختلف المحافظات و توفير منح تدريبية للفئات غير الممثلة سياسيًا.

وربط التدريب بالواقع المعيشي من خلال إدماج قضايا مثل البطالة، العدالة الاجتماعية، وتمكين المرأة في البرامج التدريبية إلى جانب تصميم محاكاة لقضايا واقعية مستمدة من التحديات اليومية و الاعتماد على التدريب التفاعلي من خلال ورش عمل، محاكاة برلمانية، مناظرات، دراسات حالة.

كما سأعمل على تقييم عملي قائم على الأداء وليس الحفظ النظري، وبناء شراكات مؤسسية و دعوة خبراء وسياسيين سابقين لنقل الخبرات العملية.

وأشارت إلى أن هناك  متابعة للخريجين لقياس مدى اندماجهم في العمل العام وصنع القرار وأخيراً أن تكون الرسالة التنفيذية للمعهد هى الجمع بين الوعي الشعبي والاحتراف المؤسسي و أن يكون المعهد جسرًا بين الشارع وصانع القرار لتخريج كوادر سياسية تمتلك الشرعية المجتمعية والكفاءة العلمية في آن واحد.

يذكر أن الدكتورة رانية أبو العينين، حاصلة على ليسانس آداب قسم الفلسفة، وتعمل أديبة وروائية، وعضو اتحاد كتاب مصر لمدة ٢٥ عاما، وعضوا لمجلس إدارة اتحاد الكتاب دورة ٢٠٢١.

ونظمت "أبو العينين "العديد من الدورات التدريبية فى التطوير الفنى والكتابة للطفل ،كما حصلت على الدكتوراه الفخرية من الأمم المتحدة للفنون .

وأسست "أبو العينين" حملة سيساوية لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى فى انتخابات الرئاسة ،كما نظمت دورات عديدة لمواجهة الفكر المتطرف فى مختلف المحافظات ،والتثقيف السياسى للمرأة وحثها على المشاركة الانتخابية.

حصلت "أبوالعنين " على دورات عديدة فى التطوير الفنى للكتابة للطفل   ،ودورة دراسة السيناريو من الجامعة الأمريكية  ،و دورات سيناريو من اتحاد الكتاب ،و دورة سيناريو من قصر السينما وأصدرت "أبوالعنين " ٢١ كتاب فى مجال الطفولة وغيرها .

عملت كاتبة سيناريو سابقة بمجلة مجلتنا بهيئة الاستعلامات من الخارج  ،رئيس لجنة قيم التسامح المجتمعى وشعبة السرد السابق في اتحاد الكتاب ،كما شغلت نائب رئيس شعبة السيناريو السابق باتحاد كتاب مصر   ،عضو بجمعية الكاتبات، و عضو مساهم و مساعد المدير التنفيذي لمركز كيميت للتحكيم الدولي ،مقررة مسابقة الناقد الصغير باتحاد الكتاب، ومقررة مجموعة من مؤتمرات خاصة بأدب الطفل باتحاد الكتاب  ومقررة المحور الديني بمؤتمرات اقرار قانون الطفل عام 2008، رئيس اللجنة العلمية بمؤتمر مواجهة الإرهاب بالقوى الناعمة (الفكر و الفن و الإبداع ) بوزارة الثقافة ،محكم فنى بمهرجان الشعوب بجامعة عين شمس، رئيس اللجنة العلمية لمؤتمرات المرأة المصرية فى مواجهة الإرهاب  بدار الأوبرا المصرية.

شاركت بمؤتمر مناقشة دمج ذوى الاحتياجات الخاصة المنعقد من خلال المجلس العربى للطفولة و التنمية و مؤسسات المجتمع المدنى، أعددت بعض حملات لمحو الأمية   ،أعدت ورش عمل توعوية للسيدات و الفتيات لتفعيل دور المرأة فى مواجهة الإرهاب و كيفية التفوق عليه بالموسيقى و الغناء و المشغولات اليدوية و إرساء الحس الفنى داخل المنزل بدلاً من الحس الدينى المتطرف ،أمينة المرأة بحملة كمل جميلك ياشعب .

