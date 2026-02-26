مش فاكر رديتها ولا لأ... أحمد هيكل يكشف سر أول 100 ألف جنيه اقترضها من والده

كشف الدكتور أحمد هيكل رئيس مجلس إدارة شركة القلعة للاستثمارات المالية، تفاصيل بدايات امتلاكه حصصاً في «EFG»، موضحاً أنه اشترى أول 10% بمبلغ 100 ألف جنيه اقترضها من والده الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل، موضحًا، أنه غير متذكر ما إذا كان رد هذا المبلغ أم لا.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج "رحلة المليار"، عبر قناة "النهار"، أنه اشترى لاحقاً 26% كانت حصة هاني توفيق، قائلاً: «دول سلفتهم من الأستاذ هيكل برضو، بس دول رجعتهم»، مؤكداً أنه سدد القرض الخاص بهذه النسبة.

وتحدث عن موقف والده من قراره العمل في «EFG»، موضحاً أنه في البداية «ما كانش مبسوط أوي في الفترة الأولانية»، لكنه تغير موقفه مع نمو الشركة، قائلاً: «لما لقى إن EFG بتكبر وبتاع، لا خلاص يعني هو كان ورانا بطريقة واضحة».

وأكد أن والده كان أباً داعماً إلى أقصى درجة، حتى لو لم يكن مقتنعاً تماماً بالقرار في بدايته، مشدداً على أنه «تملي بيدعمك»، في إشارة إلى دعم غير مشروط استمر رغم التحفظات الأولية.