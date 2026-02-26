قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بحوزته بندقية آلية.. القبض على المتهم بإحراق سيارة وجرار زراعي في سوهاج
مصطفى بكري: «رأس الأفعى» أربك الإخوان.. والعمل يكشف مخططاتهم بواقعية
الهيئة القومية لسكك حديد مصر تنفذ برامج توعوية للمدارس لتعزيز السلامة
مصطفى بكري: المنطقة تمر بأخطر مراحلها.. وعلاقة مصر والسعودية استراتيجية لا تقبل المساس
شغب مباراة الأهلي والجيش الملكي.. كاف يستمع للأطراف ويترقب القرارات الأسبوع المقبل
قبل عيد الفطر.. موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026 للعاملين بالدولة
وزير الخارجية الإيراني: جولة المفاوضات المقبلة مع واشنطن في فيينا الاثنين
ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات.. الأرصاد تحذر من طقس غدًا الجمعة
مصطفى بكري: مصر قلب العروبة ونواجه المؤامرات بحسم… وأبو العينين يدعم حرية الإعلام
ما حكم لعب الأطفال أثناء الصلاة؟ علي جمعة: الطفولة توقف الأحكام
الرياضة : لا علاقة لنا بتجميد اتحاد السباحة.. واستمرار عمله طبيعي بعد استئناف قضية يوسف
الجيش الملكي يرد على كاف بشأن أحداث مباراة الأهلي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

الشيخ حازم داوود: قيام رمضان تطوع وليس فرضا بإجماع السنة

الشيخ حازم داوود
الشيخ حازم داوود
عبد الخالق صلاح

قال الشيخ حازم داوود أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنّ صلاة التراويح سنة نبوية في أصلها، عمرية في كيفيتها وأحوالها، موضحاً أن الله سبحانه وتعالى فرض صيام شهر رمضان، وجعل قيامه تطوعاً، كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «جعل الله صيامه فريضة وقيامه تطوعاً».

وأضاف في لقاء مع الإعلامي محمد المهدي، مقدم برنامج "صوما مقبولا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس في رمضان، ثم خشي أن تُفرض عليهم، فاحتجب عنهم رحمةً بهم وشفقةً عليهم، وأكد أن قيام رمضان تطوع، من شاء فليتطوع، مع ترغيب النبي في القيام، لا سيما قيام ليلة القدر الذي يكفّر الذنوب السابقة.

وأوضح أن عدد ركعات التراويح هو 20 ركعة وفق ما أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم حين جمعهم سيدنا عمر بن الخطاب على أُبيّ بن كعب ليصلي بهم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، مبيناً أن التراويح جمع ترويحة، وهي الاستراحة بين كل 4 ركعات، وأن هذا هو المعتمد في المذاهب الأربعة.

وشدد على أن هذه الشعيرة تطوع وليست واجباً، مستشهداً بخطبة سيدنا عمر في قدوم رمضان حين قال: «إن الله كتب عليكم صيام هذا الشهر ولم يكتب عليكم قيامه، فمن استطاع أن يقوم فليقم ومن لم يستطع فلينم على فراشه».

وأكد أن من صلى 20 ركعة فلا بأس، ومن صلى أقل فلا بأس، ومن صلى 8 ركعات تخفيفاً فلا حرج، مع استحباب ختم القرآن فيها قدر الإمكان، ومراعاة أحوال الضعفاء وكبار السن.

وفيما يتعلق بما يحجب ثواب الصيام، بيّن الشيخ حازم داوود أن الصيام عبادة عظيمة اختص الله تعالى ثوابها لنفسه، كما في الحديث القدسي: «إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به»، وأن الله يثيب الأجر العظيم على العمل القليل، فكيف بالصيام.

وحذر من أن من يصوم ولا يحفظ جوارحه، ولا يحقق الغاية من الصيام، قد يفسد صومه بالذنوب، مستشهداً بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش ورب قائم ليس له من قيامه إلا طول السهر».

وأوضح أن الغيبة والنميمة، وتعطيل مصالح الناس، وأخذ الرشوة، وترك العمل أو التواكل بدعوى أن رمضان شهر كسل، كلها أمور تفرغ الصيام من مضمونه، مؤكداً أن الخير في رمضان يشمل العبادات والمعاملات معاً، ولا يصح الإقبال على العبادة مع الإساءة إلى الناس أو أكل حقوقهم.
 

الشيخ حازم داوود قيام رمضان دار الإفتاء المصرية صلاة التراويح

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

فك اللغز.. زوجة شقيق خطيبها المتهمة بإنهاء حياة فاطمة.. وشهد ومحمود خارج دائرة الاتهام

800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

فاطمة خليل ضحية بورسعيد

فارقت الدنيا بمنزل أسرة خطيبها .. ما السر الذي كشفته فاطمة فكان سببا فى إنهاء حياتها؟

المتهمة "دعاء" وكلمة السر "شهد".. من هم قتلة عروس بورسعيد في منزل خطيبها؟

حاولت كشف أمر خطير فخلصوا عليها في منزل خطيبها.. من قتل فاطمة عروس بورسعيد؟

التموين

مد ساعات العمل بمنظومة صرف التموين 3 ساعات إضافية يومياً

صورة أرشيفية

تحرك جديد في البرلمان لتعديل عقوبة فصل الموظفين بسبب تعاطي المخدرات

صرف معاشات مارس 2026

رسميًا.. موعد صرف معاشات مارس 2026 وأماكن الحصول عليها

العروسين

سلفتها كلمة السر .. عروس بورسعيد خرجت من عش الزوجية بـ"الكفن الأبيض"

توابع

توابع الحلقة 9.. استدعاء ريهام حجاج في قضية قتل أسماء أبو اليزيد

بوستر فيلم أسد

فيلم أسد يحصل علي جائزة أفضل إعلان تشويقي لعمل سينمائي في 2026 بـ الشرق الأوسط

أحمد ماهر

أحمد ماهر: التمثيل حرمني من حياتي الأسرية والمهنة لا ترحم

بالصور

هنتسحر إيه النهاردة.. فول بالطماطم والخضرة وعجة البطاطس بالبيض

الضوء هو كلمة السر للنوم العميق.. دراسة تكشف قواعد ضبط الساعة البيولوجية

بروتين سري من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر.. اكتشاف يفتح باب الأمل لعلاج جديد

نائب محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات من شوارع فاقوس

فيديو

وفاة البلوجر فرح جمال

علاج مش مناسب.. وفاة البلوجر فرح جمال بعد رحلة صعبة مع مرض الأورام

احمد ماهر

الأكل عورة.. أحمد ماهر يرد على اتهامه بالبخل ويروي حلمًا غريبًا

ياسمين الخطيب

3 خراريج في الوجه.. ماذا حدث لياسمين الخطيب في ثالث يوم رمضان؟

جمال شعبان

الإنسان يملك ثلاثة أمخاخ.. مفاجأة يعلنها جمال شعبان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

