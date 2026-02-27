قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حكم صيام من أصبح جنبًا وهل يصح صومه؟.. الإفتاء تجيب
ناقد رياضي يفجر مفاجأة بشأن حكم مباراة الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا
مش قصده.. القبض على موظف خلع كشاف إضاءه من داخل قطار
قيادي بـ حماس: اللجنة المصرية بغزة أنهت فوضى المساعدات.. و«أصحاب الأرض» يجسد الواقع
تناولوا كنافة بالعسل.. إصابة 4 أشخاص بتسمم غذائي في سوهاج
هل يجوز الصيام عن المتوفى الذي لم يقضِ أيامه؟.. دينا أبو الخير تجيب| فيديو
احقنوا الدمـ اء.. أول تعليق من حماس على التوترات بين باكستان وأفغانستان
هتفرحنا وتوصل كأس العالم.. الدردير يوجه رسالة لنادي الزمالك
مصر تتابع بقلق بالغ التطورات بين باكستان وأفغانستان وتدعو إلى التهدئة
الشرطة أنقذت المهندس من الأهالي.. سيارة تحمل علم إسرائيل تدهس الناس بكرداسة | القصة الكاملة
الصحة: فحص 9.3 مليون طفل ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن ضعف السمع لدى حديثي الولادة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

قبل أيام من إطلاقها.. BMW تلغي طرح سيارة M5 المكشوف

BMW
BMW
عزة عاطف

كشفت تقارير حديثة عن واحدة من أكثر القصص إثارة في تاريخ الصانع البافاري، حيث كانت شركة "بي ام دبليو" على وشك إبهار العالم بنسخة مكشوفة من طراز "E34 M5" الأسطوري في معرض جنيف الدولي للسيارات. 

ورغم أن الشركة كانت قد حجزت بالفعل مساحتها المخصصة في المعرض وأتمت كافة التجهيزات، إلا أن الإدارة قررت سحب البساط وإلغاء المشروع قبل أسبوع واحد فقط من موعد الانطلاق. 

وظلت هذه السيارة لسنوات طويلة مجرد بروتوتيب سري مخفي في أروقة الشركة، رغم أنها كانت تبدو جاهزة تمامًا للإنتاج التجاري بلونها البنفسجي الساحر "Daytona Violet" وتصميمها الذي عدل بعناية ليشمل أبوابًا أطول تضمن تناسق الهيكل الخارجي وسهولة الوصول للمقاعد الخلفية الأربعة.

صراع المبيعات والمخاوف الإدارية وراء وأد المشروع

يعود السبب الحقيقي وراء هذا القرار المفاجئ إلى رغبة المديرين التنفيذيين في حماية مبيعات الفئة الثالثة المكشوفة (E30) التي كانت تحقق نجاحًا ساحقًا في ذلك الوقت، حيث ساد الاعتقاد بأن طرح نسخة "M5" مكشوفة قد يسحب البساط من تحت أقدام الطرازات الأصغر ويؤثر سلبًا على استقرار المبيعات. 

وكان من المفترض أن يباع هذا الطراز الفاخر بسعر يصل إلى 90 ألف دولار في أوائل التسعينيات، وهو ما يعادل أكثر من 200 ألف دولار بأسعار اليوم، مما يجعلها واحدة من أغلى وأندر السيارات في تاريخ العلامة التجارية. 

ورغم إلغاء النسخة المكشوفة، إلا أن شغف العملاء وولاءهم استطاع إنقاذ خط إنتاج "M5" ككل، ليبقى رمزًا للأداء الرياضي الفائق رغم أرقام المبيعات المتواضعة التي سجلها جيل "E34" آنذاك.

إرث "M5" وصمود العلامة التجارية أمام تقلبات السوق

تمثل قصة إلغاء "M5" المكشوفة درسًا في كيفية إدارة العلامات التجارية وحماية المنتجات الناجحة من "الاقتطاع الذاتي" للمبيعات، حيث فضلت الشركة التضحية بطراز فريد على المجازفة باستقرار فئاتها الأكثر انتشارًا. 

ومع ذلك، يظل هذا البروتوتيب شاهدًا على القدرات الهندسية الفائقة لمهندسي قسم "M"، الذين استطاعوا تطويع سيارة سيدان رصينة لتصبح سيارة "جراند تورر" مكشوفة بلمسات فنية مذهلة. 

واليوم، ينظر عشاق "بي إم دبليو" إلى هذه السيارة كواحدة من "الكنوز المفقودة" التي لو قدر لها النزول للأسواق، لربما تغير مسار تصميم السيارات المكشوفة عالية الأداء. 

BMW بي إم دبليو M5 سيارات E34 أسرار شركة BMW سيارات معرض جنيف للسيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاهلي

الصفقة تمت.. لاعب الأهلي يوقع لـ الزمالك 4 مواسم

كشف اللغز فى القضية باعترافات دعاء زوجة شقيق خطيب المجنى عليها

بعد اعتراف المتهمة.. تفاصيل جديدة في واقعة مصرع عروس بورسعيد داخل منزل الزوجية

السيارة لحظة الحادث

مهندس زراعي يدهس مواطنين بسيارة تحمل علم اسرائيل بكرداسة.. صور

السيارة عقب الحادث

طحنوه ضرب وكسروا عربيته.. عقاب أهالي كرداسة لقائد سيارة العلم الإسرائيلي

زيزو

فرج عامر يثير الجدل: سيناريو زيزو يتكرر في يناير

مي عز الدين

مي عز الدين تدخل العناية المركزة بعد اجراء عملية جراحية

اشرف اباظة

وفاة أشرف وجيه أباظة نجل ليلى مراد

مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي في ورطة.. فيفا ينصف الزمالك في ملف ضم نجم سوبر

ترشيحاتنا

طالبان

طالبان : أفغانستان تمتلك قدرات تُمكنها من ضرب باكستان

توسيع المستوطنات وفرض ما يسمى بـ السيادة

منظمة التعاون الإسلامي: إدانة حازمة لإجراءات إسرائيل والدعوة لتحرك دولي عاجل

أمريكا وإسرائيل

الولايات المتحدة تسمح لبعض موظفي سفارتها وعائلاتهم بمغادرة من إسرائيل

بالصور

بورش تطرح سيارة 7 راكب لمنافسة آودي Q3

بورش
بورش
بورش

فيديو

جانب من الحادث بسوهاج

رصاص ونار.. فيديو يوثق انتقام شاب من أحد أقاربه وإحراق سيارته في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد