قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وصول 14 طائرة تزويد بالوقود من أمريكا إلى الأراضي المحتلة
بعائدات 11.5 مليار دولار.. مصر تنجح في تصدير 9.5 مليون طن حاصلات زراعية
أحمد عبدالقادر في الطريق.. نجوم انتقلوا من الأهلي لـ الزمالك| أسماء رنانة
بيان عاجل من وزارة الدفاع الأفغانية ردا على القصف المتبادل مع باكستان
عصر "الري 2.0".. سويلم يطلق شارة البدء لتطوير 637 منشأً مائياً بمختلف المحافظات
حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد تصل إلى إسرائيل
تسببوا في غلق مستشفى الولادة.. إزالة الإشغالات والباعة الجائلين بشارع الجلاء
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 27 فبراير 2026
الصين تحذر من تزايد الانتشار العسكري الأمريكي بمنطقة آسيا
بعد دمج البيئة والتنمية المحلية.. هيكل تنظيمي مرن لخدمة المواطن وسرعة الإنجاز
عيار 21 تخطى 7 آلاف جنيه.. أسعار الذهب الآن في مصر
موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري والقنوات الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

القمر ينكمش بصمت… 1000 تشقق جديد يعيد رسم خريطة المخاطر على سطحه

القمر
القمر
أمينة الدسوقي

في مشهد يبدو ثابتا منذ آلاف السنين، يواصل القمر تحولاته العميقة بعيداً عن أعين البشر، حيث كشفت دراسة علمية حديثة أن جار الأرض لا يزال يتقلص تدريجيا تاركا خلفه شبكة متنامية من التشققات السطحية التي قد تحمل دلالات مهمة لمستقبل الاستكشاف البشري.

العلماء في المتحف الوطني للطيران والفضاء أعلنوا رصد أكثر من ألف تشقق جديد لم تكن معروفة سابقاً، ما يعزز الفرضية القائلة إن القمر لم يدخل مرحلة “السكون الجيولوجي” الكامل، بل ما يزال يشهد نشاطا تكتونيا خفيا.

لماذا يتقلص القمر؟

يربط الباحثون هذه الظاهرة بالتبريد المستمر لباطن القمر عبر ملايين السنين فمع فقدانه التدريجي للحرارة، ينكمش قلبه الصخري، ما يؤدي إلى تقلص القشرة الخارجية هذا الانكماش يخلق ضغوطاً داخلية تتسبب في تشكل صدوع وتشققات، تشبه التجاعيد التي تظهر على سطح ثمرة تجف ببطء.

هذه العملية ليست وليدة اللحظة، بل مستمرة منذ حقب جيولوجية طويلة، إلا أن التقنيات الحديثة لرصد التضاريس القمرية مكنت العلماء من توثيق تفاصيلها بدقة غير مسبوقة.

المنحدرات الفصية ثم مفاجأة “البحار القمرية”

منذ عام 2010، رصد العلماء ما يعرف بـ"المنحدرات الفصية" في المرتفعات القمرية، وهي تشكيلات تنشأ عندما تنضغط القشرة فتندفع الكتل الصخرية فوق بعضها البعض على امتداد صدوع، مكونة حوافاً مرتفعة واضحة المعالم.

غير أن الدراسة الجديدة كشفت عن أمر أكثر إثارة؛ إذ تم رصد تشققات مماثلة داخل “البحار القمرية” وهي السهول الداكنة الواسعة التي تغطي أجزاء كبيرة من سطح القمر وأطلق الباحثون على هذه التشكلات اسم "الحواف الصغيرة في البحار" (SMRs)، في إشارة إلى طبيعتها الدقيقة وانتشارها الواسع.

وتمكن الفريق من تحديد 1,114 حافة صغيرة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي المكتشف إلى 2,634 تشكلا ويُقدر متوسط عمر هذه المعالم بنحو 124 مليون عام، بينما تعود المنحدرات الفصية إلى قرابة 105 ملايين عام، ما يجعلها من أحدث السمات الجيولوجية على سطح القمر.

قمر ديناميكي لا يزال حيا 

يرى الباحثون أن هذه النتائج ترسم صورة أكثر وضوحاً لقمر ديناميكي لم يفقد نشاطه بالكامل فتوثيق هذا الانتشار الواسع للتشققات يمنح العلماء فهما أعمق لتاريخه الحراري والزلزالي، ويعزز احتمالية وقوع ما يُعرف بـ"الزلازل القمرية" الضحلة.
وتكتسب هذه المعطيات أهمية خاصة في ظل الاستعدادات الجارية لإعادة البشر إلى سطح القمر ضمن برنامج ناسا، وتحديداً في مهمة أرتيميس 3 المقررة بحلول عام 2028.

بين الطموح والمخاطر

ورغم القيمة العلمية الكبيرة للاكتشاف، يحذر الباحثون من تداعياته المحتملة على أي وجود بشري طويل الأمد فوق سطح القمر فانتشار هذه الحواف الصخرية قد يشكل خطراً على البنية التحتية، خاصة إذا اقترن بزلازل قمرية قادرة على التأثير في المنشآت والمعدات.

وبينما تتسارع خطط العودة إلى القمر، يبدو أن فهم “نبضه الجيولوجي” لم يعد شأنا بحثيا فحسب، بل ضرورة تتعلق بالسلامة والاستدامة فالقمر، الذي بدا طويلا ساكنا في سماء الأرض، يثبت اليوم أنه عالم متغير، يعيد تشكيل نفسه ببطء لكن بثبات.

القمر التضاريس القمرية البحار القمرية الزلازل القمرية سطح القمر برنامج ناسا أرتيميس 3

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاهلي

الصفقة تمت.. لاعب الأهلي يوقع لـ الزمالك 4 مواسم

كشف اللغز فى القضية باعترافات دعاء زوجة شقيق خطيب المجنى عليها

بعد اعتراف المتهمة.. تفاصيل جديدة في واقعة مصرع عروس بورسعيد داخل منزل الزوجية

السيارة لحظة الحادث

مهندس زراعي يدهس مواطنين بسيارة تحمل علم اسرائيل بكرداسة.. صور

السيارة عقب الحادث

طحنوه ضرب وكسروا عربيته.. عقاب أهالي كرداسة لقائد سيارة العلم الإسرائيلي

حالة الطقس

«برودة شديدة وأمطار».. الأرصاد تُحذر من حالة الطقس حتى الأربعاء المقبل

زيزو

فرج عامر يثير الجدل: سيناريو زيزو يتكرر في يناير

اشرف اباظة

وفاة أشرف وجيه أباظة نجل ليلى مراد

هالاند

تهديدات بخصم 60 نقطة.. هل يهبط مانشستر سيتي إلى الدرجة الأولى؟

ترشيحاتنا

نائب محافظ الشرقية

نائب محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات من شوارع فاقوس

مقابر

إزالة مقابر مخالفة وتعديات على الأراضي الزراعية بالشرقية

توك توك

حملات لضبط التوك توك والدراجات النارية والسرفيس غير الملتزمين بالشرقية

فيديو

جانب من الحادث بسوهاج

رصاص ونار.. فيديو يوثق انتقام شاب من أحد أقاربه وإحراق سيارته في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد