برلمان

تتلقى الطلبات الإنسانية والجماهيرية ..رئيس الوفد يشكل لجنة الإتصال السياسي وخدمة المواطنين

السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد
السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد
معتز الخصوصي

أصدر الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، قرارا ،  بتشكيل لجنة الاتصال السياسي وخدمة المواطنين” لإستقبال الشكاوى والطلبات الإنسانية والحزبية من المواطنين من مختلف أنحاء الجمهورية وذلك بالمقر الرئيسي للحزب بالدقي.

وأضاف القرار الذى حمل  رقم 23 لسنة 2026، بتاريخ 26 فبراير 2026،أنه  إنطلاقًا من الثوابت الوطنية والتاريخية لحزب الوفد، واستلهامًا لمسيرته العريقة في الدفاع عن إرادة الأمة المصرية، وترسيخًا لدوره كصوت معبر عن نبض الشارع المصري ،وإيمانا بأن حزب الوفد كان وسيظل حزب الجماهير ، والمدافع عن حقوق المواطنين في كل قرية ومدينة ونجع،واستعادة لأمجاد الوفد وتاريخه الوطنى المشرف،وتعزيزا للتلاحم الحقيقى بين الحزب والمواطنين على أرض الواقع فقد تم تشكيل لجنة للإتصال السياسى برئاسة النائب الوفدى السابق اللواء إيهاب عبدالعظيم وعضوية كل من النائب السابق اللواء هانى أباظة،والنائبة السابقة الدكتورة أمل رمزى والنائب السابق أحمد عطالله ،والنائب السابق نبيل مطاوع ،وجويس سمعان رزق  ،وأحمد خلف الله عبدالموجود،وحجاج كامل مبارك ،وحسن أحمد صالح .


وحددت المادة الثانية إختصاصات اللجنة بإعتبارها، تمثل حلقة الوصل بين حزب الوفد وأبناء الشعب المصري في مختلف محافظات الجمهورية.


ونصت المادة الثالثة على طريقة تلقى طلبات المواطنين والشكاوى ،والطلبات الإنسانية والحزبية ،من كافة محافظات مصر ، عبر وسائل الاتصال الحديثة، وبمعرفة مندوبين للجنة في مقرات الوفد بالمحافظات.

واضافت المادة الرابعة أن تقوم اللجنة بدراسة الطلبات وتقديمها إلى الوزارات والهيئات والمؤسسات ودواوين عموم المحافظات، مع متابعة الطلبات حتى إنهائها.

وأوضحت المادة الخامسة   طريقة تحديد المعاونين للجنة من خلال تفويض رئيس اللجنة اللواء إيهاب عبدالعظيم  بتعيين مندوبي اتصال في كل محافظة ليكونوا ممثلين للجنة  فى كل محافظة.

وأشارت المادة السادسة   إلى إنشاء قاعدة بيانات مركزية يسجل بها كافة  الطلبات والشكاوى والتظلمات،وماتم بشأنها من إجراءات لضمان الشفافية وسرعة الإنجاز.

ونصت المادة السابعة على أن يُعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره،ويلغى كل مايخالف ذلك من قرارات .

ويأتي هذا القرار في إطار خطة حزب الوفد لتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، وتفعيل دوره المجتمعي والسياسي بما يعكس تاريخه الوطني الممتد، ويؤكد حضوره الفاعل في الشارع المصري.

