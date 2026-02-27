نصب عليهم.. القبض على المتهمين بإحتجاز شخص بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 5 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بإحتجاز آخر لخلافات مالية بينهم.

تبلغ لقسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص بقيام بعض الأشخاص بإحتجاز شقيقه بالقليوبية لخلافات مالية بينهم.





بإجراء التحريات أمكن ضبط مرتكبى الواقعة (5 أشخاص – مقيمين بالجيزة ) وبصحبتهم المجنى عليه، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بسبب خلافات مالية بينهم وبين المجنى عليه وإتهموه بالنصب عليهم والحصول منهم على مبالغ مالية نظير تسفيرهم لإحدى الدول إلا أنه لم يف بذلك أو رد المبلغ المالى .





وبمواجهته أيد ما سبق ، وتم بإرشاده العثور على جزء من المبلغ المالى المستولى عليه وأضاف بإنفاقه باقى المبلغ على متطلباته الشخصية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





