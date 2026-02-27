قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تناولوا كنافة بالعسل.. إصابة 4 أشخاص بتسمم غذائي في سوهاج
هل يجوز الصيام عن المتوفى الذي لم يقضِ أيامه؟.. دينا أبو الخير تجيب| فيديو
احقنوا الدمـ اء.. أول تعليق من حماس على التوترات بين باكستان وأفغانستان
هتفرحنا وتوصل كأس العالم.. الدردير يوجه رسالة لنادي الزمالك
مصر تتابع بقلق بالغ التطورات بين باكستان وأفغانستان وتدعو إلى التهدئة
الشرطة أنقذت المهندس من الأهالي.. سيارة تحمل علم إسرائيل تدهس الناس بكرداسة | القصة الكاملة
الصحة: فحص 9.3 مليون طفل ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن ضعف السمع لدى حديثي الولادة
«العاشر من رمضان».. "خارطة طريق" للجيل الجديد لمواجهة التحديات
بصمة حشرية تفك شفرات الجريمة .. بحث عالمي جديد لكلية العلوم جامعة القاهرة
الجيش الأفغاني ينفذ عمليات انتقامية ضد نقاط عسكرية باكستانية
مركز التميز العلمي والتكنولوجي يستقبل وفد الأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري
النادي الأهلي يتفوق على عمالقة أوروبا في التصنيف العالمي الجديد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

نصب عليهم.. القبض على المتهمين بإحتجاز شخص بالقليوبية

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 5 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بإحتجاز آخر لخلافات مالية بينهم.

 تبلغ لقسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص بقيام بعض الأشخاص بإحتجاز شقيقه بالقليوبية لخلافات مالية بينهم.


 

 بإجراء التحريات أمكن ضبط مرتكبى الواقعة (5 أشخاص – مقيمين بالجيزة ) وبصحبتهم المجنى عليه، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بسبب خلافات مالية بينهم وبين المجنى عليه وإتهموه بالنصب عليهم والحصول منهم على مبالغ مالية نظير تسفيرهم لإحدى الدول إلا أنه لم يف بذلك أو رد المبلغ المالى .


 

وبمواجهته أيد ما سبق ، وتم بإرشاده العثور على جزء من المبلغ المالى المستولى عليه وأضاف بإنفاقه باقى المبلغ على متطلباته الشخصية.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.



 

الأجهزة الأمنية إحتجاز خلافات مالية

