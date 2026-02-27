السفير عاطف سالم : الجهاز العسكري الأهم في إسرائيل المخابرات الحربية

تطرق السفير عاطف سالم سيد الأهل، سفير مصر الأسبق لدى إسرائيل إلى العلاقة بين الجناح العسكري والسياسي في إسرائيل، موضحاً أن هناك فصل بين الفريقين، لكنه أشار إلى وجود نوع من الاندماج، مستذكراً ما يُعرف بـ"المطبخ السياسي" الذي أنشأه ديفيد بن جوريون لجمع العسكريين والمدنيين لدراسة المعاملات والمفاوضات بعناية.

وأشار خلال استضافته في برنامج "الجلسة سرية"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، إلى استمرار هذه الآلية عبر حكومات لاحقة، بما في ذلك إسحاق رابين ويتسحاق شامير، مع وجود مطابخ متعددة تتولى دراسة القضايا الأسبوعية وإبداء الرأي السياسي.

وأكد السفير أن الجهاز العسكري الأهم في إسرائيل هو جهاز المخابرات الحربية، الذي يلعب دوراً محورياً في تقديم التقارير والمعلومات للمستوى السياسي، وهو المرجع الأساسي عند اختلاف التحليلات بين الأجهزة الأمنية الأخرى، مثل الموساد أو الشباك.

وأوضح أن المستوى السياسي يعين سكرتيرًا عسكريًا للتنسيق بين الأجهزة الأمنية، مشيراً إلى مثال هافمان، الذي يشغل حالياً هذا الدور تحت إشراف رئيس الوزراء نتنياهو.