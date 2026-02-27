مسلسل رأس الأفعى الحلقة 10 .. الجماعة الإرهابية تحاول اغتيال القاضي معتز خفاجي

شهد مسلسل رأس الأفعى الحلقة 10 تطورات مثيرة فى الأحداث حيث قامت جماعة الإخوان الإرهابية بتكليف بعض عناصرها باغتيال القاضي معتز خفاجي الا ان بائت بالفشل واستطاعت قوات الأمن القصبض على منفذي العملية.

بينما الإرهابي محمود عزت يتنصل من تخطيته لاغتيال القاضي معتز خفاجي وسأل عن يحيى موسى والشباب الذين قام بتدريبهم فى الخارج.

وقام مراد “أمير كرارة” بخطبة فرح “نينا مغربي” كما يحاول حسن “احمد غزي” عودة المياة الى مجاريها مع حبيبته الدكتورة سلمى “جلا هاشم”.

أحداث مسلسل رأس الأفعى

تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي - درامي، يمزج بين القضايا الأمنية والاجتماعية، من خلال سلسلة من الأحداث المتشابكة التي تكشف عن صراعات جديدة وأسرار غامضة.

ويقدم أمير كرارة شخصية محورية تمر بأزمات متلاحقة، تقوده إلى مواجهات حاسمة مع أطراف متعددة داخل السياق الدرامي.

ويشارك الفنان شريف منير في دور رئيسي ضمن البناء الدرامي للعمل، حيث تمثل شخصيته أحد الأعمدة الأساسية في تطور الأحداث وتصاعد الصراع، بينما يأتي انضمام عمر محمد رياض ليضيف بعدًا جديدًا للشخصيات والعلاقات داخل القصة.