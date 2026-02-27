قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حزن عصام عمر بعد وفاة والدته في الحلقة العاشرة من مسلسل عين سحرية
لا تعايرني ولا أعايرك .. رد فعل صادم من نجم الزمالك على حكم الفيفا ضد الأهلي
أحمد عبد الحميد: كزبرة موهوب ويستحق البطولة.. والسوشيال ميديا تظلم وتضلل أحيانًا
هل يجوز استخدام لصقات النيكوتين في نهار رمضان؟.. الإفتاء توضح رأي الشرع
أغرب مكافأة | شركة تمنح موظفيها 26 مليون دولار نقدا : خذ ما تستطيع حمله
كهربائية بالكامل.. الكشف عن ولينج MINI بتصميم صغير الحجم
ترامب: لدينا أعظم جيش في العالم.. وأتمنى عدم استخدامه ضد إيران
عفاف رشاد: ألغيت سفري بسبب دروي في المداح 6| خاص
السكة الحديد: تشكيل لجنة لفحص القطار 977 بعد خروج عربتين عن القضبان بالأقصر
كم باقى على عيد الفطر 2026 فى مصر؟.. الحسابات الفلكية تحدد
السكك الحديدية: خروج عربة عن القضبان بقطار الأقصر – القاهرة دون إصابات
المشرف على الرواق الأزهري: مولانا الإمام الأكبر بخير وبوافر الصحة والعافية
مسلسل كلهم بيحبوا مودي الحلقة 10 .. ابنة ياسر جلال تسرقه وآيتن عامر تنقذ الموقف

ايتن عامر وياسر جلال
ايتن عامر وياسر جلال
تقى الجيزاوي

شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل “كلهم بيحبوا مودي” عدد من الاحداث التشويقية ، ومن ابرزها عودة مودي الوكيل (ياسر جلال) وزوجته شيماء (ايتن عامر) من شهر العسل .

  • ويتفاجيء مودي بسرقة امواله من الخزنة الخاصة به ، وتخبر تيا ابنة مودى شيماء بأنها هى التى سرقت والدها لتعطي الاموال لحبيبها زياد وتطلب مساعدتها وبالفعل تخبره بأنها اخذت المبلغ لانها كانت تحتاجه لوالدها حتى ترجعه مرة اخري وبالفعل نجحت فى استرداد الاموال والسيارة من زياد.

مسلسل كلهم بيحبوا مودي

وتعرض قناة On e، مسلسل كلهم بيحبوا مودي، للنجم ياسر جلال، في تمام الساعة 7:15 مساءا والإعادة الأولى الثانية عشرة والربع بعد منتصف الليل، والإعادة في الساعة 7:45 صباحاً حصرياً على القناة.

مسلسل كلهم بيحبوا مودي

ويُعد مسلسل «كلهم بيحبوا مودي» من الأعمال الدرامية التي تراهن على الكوميديا الاجتماعية الهادفة، حيث يناقش عددًا من القضايا الإنسانية، في إطار خفيف، وبأسلوب كوميدي جذاب، وسط توقعات بتحقيقه صدى واسعا عند عرضه.

ويشارك في بطولة المسلسل، نخبة كبيرة من نجوم الفن، أبرزهم: ميرفت أمين، آيتن عامر، سلوي عثمان ، مصطفى أبو سريع، يوسف منصور، هدى الإتربي، مي سليم، جوري بكر، إيمان يوسف، إلى جانب عدد كبير من الفنانين.

مسلسل “كلهم بيحبوا مودي ياسر جلال ابطال كلهم بيحبوا مودي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

