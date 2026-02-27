مسلسل كلهم بيحبوا مودي الحلقة 10 .. ابنة ياسر جلال تسرقه وآيتن عامر تنقذ الموقف

شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل “كلهم بيحبوا مودي” عدد من الاحداث التشويقية ، ومن ابرزها عودة مودي الوكيل (ياسر جلال) وزوجته شيماء (ايتن عامر) من شهر العسل .

ويتفاجيء مودي بسرقة امواله من الخزنة الخاصة به ، وتخبر تيا ابنة مودى شيماء بأنها هى التى سرقت والدها لتعطي الاموال لحبيبها زياد وتطلب مساعدتها وبالفعل تخبره بأنها اخذت المبلغ لانها كانت تحتاجه لوالدها حتى ترجعه مرة اخري وبالفعل نجحت فى استرداد الاموال والسيارة من زياد.

وتعرض قناة On e، مسلسل كلهم بيحبوا مودي، للنجم ياسر جلال، في تمام الساعة 7:15 مساءا والإعادة الأولى الثانية عشرة والربع بعد منتصف الليل، والإعادة في الساعة 7:45 صباحاً حصرياً على القناة.

ويُعد مسلسل «كلهم بيحبوا مودي» من الأعمال الدرامية التي تراهن على الكوميديا الاجتماعية الهادفة، حيث يناقش عددًا من القضايا الإنسانية، في إطار خفيف، وبأسلوب كوميدي جذاب، وسط توقعات بتحقيقه صدى واسعا عند عرضه.

ويشارك في بطولة المسلسل، نخبة كبيرة من نجوم الفن، أبرزهم: ميرفت أمين، آيتن عامر، سلوي عثمان ، مصطفى أبو سريع، يوسف منصور، هدى الإتربي، مي سليم، جوري بكر، إيمان يوسف، إلى جانب عدد كبير من الفنانين.