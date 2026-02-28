حصاد الاقتصاد| أسبوع حافل بقرارات اجتماعية وتحركات استثمارية كبرى

_ صرف معاشات مارس لـ11.5 مليون مستحق عبر ماكينات ATM والبريد وبنك ناصر

_ 400 جنيه دعم إضافي للبطاقات التموينية المستحقة خلال شهري مارس وأبريل 2026

_ بعد توقف 4 سنوات.. مصر تطرح مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب في الصحراء الشرقية

في إطار حزمة واسعة من الإجراءات الحكومية لدعم المواطنين وتعزيز الحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، أعلنت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي عن إطلاق عدد من المبادرات والقرارات المهمة، في مقدمتها مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «أبواب الخير» لدعم الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان، ومبادرة «فرحة مصر» لتيسير زواج الشباب، إلى جانب طرح مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب في الصحراء الشرقية، وبدء تداول العقود الآجلة في البورصة المصرية اعتبارًا من 1 مارس 2026، فضلًا عن الاستعداد لصرف معاشات مارس لنحو 11.5 مليون مستحق، وتنفيذ منحة دعم إضافي بقيمة 400 جنيه للبطاقات التموينية المستحقة، في خطوة تعكس توجه الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتحقيق توازن بين البعد الاجتماعي والإصلاح الاقتصادي.

«أبواب الخير» لدعم الأسر الأولى بالرعاية في رمضان



أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إطلاق مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي تحت عنوان «أبواب الخير»، لدعم الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بالتعاون بين صندوق تحيا مصر ووزارة التضامن الاجتماعي، في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بجميع المحافظات.

وأكد رئيس الوزراء أن المبادرة تمثل نموذجًا عمليًا للحماية الاجتماعية على أرض الواقع، وتشمل تقديم أكثر من 4 ملايين وجبة ساخنة من خلال صندوق تحيا مصر ومطابخ «المحروسة» التابعة لوزارة التضامن، إلى جانب توزيع أكثر من 5 ملايين كرتونة غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا في مختلف المحافظات، وافتتاح منافذ خاصة لتوزيع الكراتين للعاملين بالخدمات المعاونة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح أن الجهود تتكامل مع الجمعيات الأهلية عبر منظومة «أهل الخير»، حيث جرى تقديم أكثر من 60 مليون وجبة إفطار وسحور من خلال مئات الشركاء ونقاط التوزيع المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ينفذ مبادرة «أثر الخير» لدعم 14 مليون مواطن، من خلال تنظيم موائد الرحمن وتجهيز المطابخ بالمحافظات، على أن يُختتم شهر رمضان بفعالية «مصر على سفرة واحدة».

كما يواصل الهلال الأحمر المصري جهوده ضمن حملة «هلال الخير» لدعم 6.5 مليون مستفيد داخل مصر وفي قطاع غزة، مع تشغيل مطبخ إنساني لإفطار عابري السبيل في العريش ورفح والشيخ زويد، في صورة تؤكد أن روح التضامن المصري تمتد إلى كل محتاج.

«فرحة مصر» لتخفيف أعباء الزواج عن الشباب

وفي سياق متصل بالحماية الاجتماعية، أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي مبادرة «فرحة مصر» تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، لتيسير زواج الشباب والفتيات من الأسر الأولى بالرعاية، من خلال دعم تجهيز منزل الزوجية والتخفيف من الأعباء المالية المرتبطة بالزواج.

وتستهدف المبادرة الشباب والفتيات المستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة»، وخريجي دور الرعاية، ومن يعيشون داخل أسر بديلة، وكذلك ذوي الإعاقة القادرين على تكوين أسرة، بشرط إتمام عقد القران أو نصف الإكليل خلال مدة لا تتجاوز عامًا واحدًا.

كما تتضمن المبادرة تقديم برامج للتأهيل النفسي والاجتماعي عبر برنامج «مودة»، لضمان استقرار الأسرة الجديدة والحد من الخلافات المحتملة، مع إتاحة التسجيل طوال العام عبر منصة «فرحة مصر» من خلال الرابط الرسمي. ومن المقرر تنظيم احتفالية كبرى تحت رعاية انتصار السيسي لمشاركة الأزواج فرحتهم وتعزيز قيم التكافل والعدالة الاجتماعية.

مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب في الصحراء الشرقية

وعلى صعيد الاستثمار في قطاع التعدين، تعتزم الحكومة المصرية طرح مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب في الصحراء الشرقية خلال الربع الثاني من عام 2026، بعد توقف دام لأكثر من أربع سنوات، وتشمل المزايدة أكثر من 210 مناطق.

ويُتاح للمستثمرين التقدم للحصول على حزم بيانات مستقلة لكل منطقة، وتقديم عروض فنية ومالية مباشرة، في خطوة تستهدف جذب استثمارات بقيمة مليار دولار بحلول عام 2030، وزيادة إنتاج الذهب إلى 800 ألف أونصة سنويًا، إلى جانب إنتاج 30 مليون طن من المعادن الأخرى خلال الفترة نفسها.

بدء تداول العقود الآجلة في البورصة المصرية

وفي تطور مهم لسوق المال، أعلن الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، بدء تداول العقود الآجلة اعتبارًا من جلسة الأحد الموافق 1 مارس 2026، في خطوة تاريخية تعكس استكمال المقومات التنظيمية والتشغيلية لإطلاق هذا النشاط ضمن استراتيجية تطوير سوق رأس المال المصري.

ويأتي ذلك عقب حصول البورصة على ترخيص مزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة من الهيئة العامة للرقابة المالية، واعتماد لائحة التداول ولائحة المقاصة والتسوية، بما يضمن خضوع السوق لإشراف رقابي متكامل يحقق حماية المتعاملين وسلامة واستقرار التداول.

وأوضح أن المرحلة الأولى ستشمل التداول على مؤشر EGX30 بعقود تمتد لثلاثة وستة أشهر، على أن تتضمن خطة التطوير لاحقًا إطلاق مشتقات على مؤشر EGX70، إضافة إلى عقود مستقبلية على الأسهم وفقًا لمدى جاهزية السوق والمتعاملين.

صرف معاشات مارس لـ11.5 مليون مستحق

وفي إطار الاستعدادات لصرف المستحقات المالية للمواطنين، أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بدء صرف معاشات شهر مارس 2026 اعتبارًا من أول أيام الشهر، لنحو 11.5 مليون مستحق.

ويتم الصرف من خلال جميع منافذ الصرف المتاحة، بما يشمل ماكينات الصراف الآلي، ومكاتب البريد، وبنك ناصر الاجتماعي، بما يضمن سهولة حصول المواطنين على مستحقاتهم وتقليل الزحام وتجنب أي معوقات محتملة.

وأكدت الهيئة متابعتها المستمرة للإجراءات التنظيمية والفنية الخاصة بعملية الصرف، لضمان انتظامها بكفاءة عالية، وتوفير احتياجات أصحاب المعاشات وأسرهم المعيشية في التوقيت المناسب.

400 جنيه دعم إضافي للبطاقات التموينية المستحقة

وفي سياق دعم الأسر الأولى بالرعاية، بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ قرار صرف منحة دعم إضافي بقيمة 400 جنيه شهريًا لكل بطاقة تموينية مستحقة خلال شهري مارس وأبريل 2026، بإجمالي دعم يصل إلى 800 جنيه، ليستفيد منها نحو 10 ملايين بطاقة تموينية تمثل قرابة 25 مليون مواطن.

وأكدت الوزارة أن آلية الاستحقاق تتم تلقائيًا دون الحاجة إلى تقديم طلبات أو تحديث بيانات، حيث يتلقى المواطن المستحق رسالة نصية قصيرة (SMS) تفيد باستحقاقه للمنحة، وتظهر الرسالة بالتزامن مع بون صرف الخبز، بما يوضح موقف البطاقة التموينية بشكل رسمي ومباشر.

ويتم صرف المنحة من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية مثل «كاري أون» و«جمعيتي» وبدالي التموين، في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية وضمان توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة خلال شهر رمضان المبارك.

