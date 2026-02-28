تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تهنىء الشعب المصري العظيم بذكرى العاشر من رمضان

تتقدم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى رجال القوات المسلحة البواسل، وإلى الشعب المصري العظيم، بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان، الذي سيظل علامة فارقة في تاريخ مصر.

وتؤكد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن نصر العاشر من رمضان يجسد أسمى معاني التضحية والفداء، وبرهن على قدرة الجيش المصري العظيم على تحقيق المستحيل، واسترداد الأرض والكرامة، وصناعة المجد، في واحدة من أعظم المعارك العسكرية في التاريخ الحديث.

إن هذه الذكرى الخالدة ستظل مصدر إلهام للأجيال المتعاقبة، ودافعًا لمواصلة العمل والبناء وحماية مقدرات الوطن، وترسيخ قيم الانتماء والولاء، والتكاتف خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة في مواجهة التحديات الراهنة، فانتصار العاشر من رمضان يعد رمزاً للعزة والكرامة والصمود والانتصار على العدو الإسرائيلي المحتل وتحطيم حصونه، فالجيش المصري العظيم قهر المستحيل وحقق نصرا خالداً سجله التاريخ بأحرف من نور.

وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إذ تهنئء الشعب المصري العظيم بذكرى انتصار العاشر من رمضان فإنها تتوجه بتحية تقدير وإجلال لأرواح شهدائنا الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن وروت دمائهم الطاهرة أرض سيناء العزيزة، وتدعو الله عز وجل أن يحفظ مصر وجيشها وشعبها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، وأن يعيد هذه المناسبة الوطنية الغالية على وطننا العزيز بمزيد من التقدم والرخاء.