قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رويترز: شركات نفط كبرى علقت شحناتها عبر مضيق هرمز
في ذكرى وفاة السيدة خديجة بنت خويلد.. أول من آمن برسول الله
على سفح الأهرامات.. نزال تاريخي بين ألكسندر أوزيك وريكو فيرهوفن لأول مرة بمصر
اعتراض طائرات مسيرة وصواريخ إيرانية فوق أربيل بالعراق
أسعار النفط تقفز مع تصاعد التوترات بين أمريكا وإيران
عراقجي: الحرب الامريكية الصهيونية تستهدف المنطقة برمتها
إيران لدول الخليج: لا تسمحوا باستخدام أراضيكم لشن هجمات ضدنا
مجلس الدولة يحسم احتساب المقابل النقدي لرصيد الاجازات عند المعاش
الحكومة تطلق المرحلة الثانية من مبادرة تمويل الصناعات ذات الأولوية
قطر والإمارات والبحرين تعلن تصديها لموجة صواريخ إيرانية
إعادة رسم الشرق الأوسط.. محلل لبناني: أمريكا اتخذت قرار الحرب بالتنسيق مع إسرائيل
مجـ.زرة ميناب.. مقتل 40 شخصا في هجوم إسرائيلي على مدرسة للبنات جنوب إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

استعد للإطلاقات الكبرى.. أبرز 5 هواتف متوقعة في مارس 2026

5 هواتف متوقعة في مارس 2026
5 هواتف متوقعة في مارس 2026
شيماء عبد المنعم

لم يشهد سوق الهواتف الذكية في شهر فبراير 2026، عددا كبيرا من الإطلاقات الجديدة، لكنه حمل بعض الإعلانات اللافتة، أبرزها سلسلة الكشف عن سلسلة سامسونج Galaxy S26 وهاتف جوجل Pixel 10a، إلى جانب الاستعداد لظهور سلسلة Xiaomi 17 في اليوم الأخير من الشهر.

غير أن النشاط المرتقب في سوق الهواتف الذكية يتجه بقوة نحو مارس 2026، الذي يتوقع أن يشهد موجة إطلاقات مكثفة تقودها علامات بارزة مثل هونر وNothing وآبل وموتورولا وباكو، وتشير التوقعات إلى تنوع واضح في الإصدارات المرتقبة، بين هواتف الفئة المتوسطة والأجهزة الرائدة، وصولا إلى مفاهيم تقنية مبتكرة قد تعيد رسم ملامح المنافسة في السوق.

أبرز الهواتف المرتقبة في مارس 2026


1. هونر Magic V6 وRobot Phone:

تستعد شركة هونر في 1 مارس 2026 للكشف عن الجيل الجديد من هواتفها القابلة للطي Magic V6، مع تركيز واضح على المتانة، وزيادة سعة البطارية، وتصميم أنحف، وتشير التسريبات إلى كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، وبطارية ضخمة بسعة 7150 مللي أمبير تدعم شحنا سريعا بقوة 120 وات، إضافة إلى مقاومة كاملة للماء ودعم اتصالات الأقمار الصناعية Beidou.

هونر Magic V6

كما قد يضم الهاتف شريحة C1+ المطورة داخليا لتعزيز الإشارة، إلى جانب شريحة E2 لتحسين كفاءة الطاقة.

بالتوازي، تعتزم الشركة الكشف عن “Honor Robot Phone”، الذي تصفه بأنه أول “هاتف روبوتي” في الصناعة، مزود بذراع ميكانيكية مخفية تعمل كجيمبال متحرك للتصوير التلقائي وتتبع الأجسام، مدعومة بنظام ذكاء اصطناعي متقدم يتفاعل لحظيا مع المستخدم.

Honor Robot Phone

2. هاتف Nothing Phone (4a):

يعد من أكثر الهواتف المنتظرة وسيتم إطلاق في 5 مارس 2026، وسيأتي مع تصميم محدث لنظام إضاءة Glyph Bar وLED أحمر مخصص للإشارة إلى التسجيل. 

وتشير التسريبات إلى شاشة AMOLED بقياس 6.78 بوصة وتردد 120 هرتز، ومعالج Snapdragon 7s Gen 4، وكاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل وأمامية 32 ميجابكسل، مع خيارات 8 أو 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية.

Nothing Phone (4a)

3. هاتف آبل iPhone 17e:

من المنتظر أن تكشف شركة آبل عن iPhone 17e خلال حدثها المرتقب في 4 مارس 2026، مع معالج A19 نفسه المستخدم في iPhone 17 ولكن بترددات أقل، ويتوقع أن يحصل الهاتف على تحسينات في محرك العرض ومعالج الصور وNeural Engine لتعزيز أداء الذكاء الاصطناعي على الجهاز.

كما قد يشهد دعم MagSafe المطور بسرعة شحن لا تقل عن 15 وات، ومودم C1X جديد، مع الحفاظ على تصميم وشاشة وكاميرا الجيل السابق.

iPhone 17e 

4. هاتف موتورولا Edge 70 Fusion:

أكدت شركة موتورولا إطلاق الهاتف خلال مارس 2026، مع شاشة منحنية بدقة 1.5K وتردد 144 هرتز وسطوع يصل إلى 5200 شمعة، ويعمل بمعالج Snapdragon 7s Gen 4، وبطارية ضخمة بسعة 7000 مللي أمبير تدعم شحنا سريعا بقوة 68 وات.

ويضم الهاتف كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل من Sony (مستشعر LYT-710)، وعدسة واسعة 13 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو، إضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

موتورولا Edge 70 Fusion

5. سلسلة شاومي POCO X8 Pro:

تستعد العلامة التجارية بوكو التابعة لشركة شاومي، لإطلاق سلسلتها الجديدة مطلع مارس 2026، والتي تضم طرازين: X8 Pro وX8 Pro Max، يستهدفان الفئة المتوسطة العليا.

سيأتي إصدار POCO X8 Pro مع شاشة OLED قياس 6.59 بوصة بدقة 1.5K وتردد 120 هرتز، ومعالج Dimensity 8350 Ultra، وكاميرا رئيسية 50 ميجابكسل (Sony IMX882) مع تثبيت بصري، وبطارية 6500 مللي أمبير بشحن 100 وات، مع شهادات مقاومة IP68/IP69/IP69K.

بينما سيتميز هاتف POCO X8 Pro Max، بشاشة أكبر 6.83 بوصة، ومعالج Dimensity 9500s، وبطارية هائلة 8500 مللي أمبير مع شحن 100 وات ودعم شحن عكسي 27 وات، إضافة إلى مستشعر بصمة فوق صوتي وسماعات ستيريو مزدوجة.

هاتف POCO X8 Pro Max
الهواتف الذكية هواتف مارس 2026 هواتف جديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 28-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

مصر للطيران

مصر للطيران تعلن تعليق رحلاتها المتجهة إلى 8 دول بالمنطقة

طائرة منكوبة

طائرة بوليفيا المنكوبة.. تفاصيل مثيرة بشأن إحراق أموال كانت تنقلها

كامويش

خالد الغندور يثير الجدل بعد استبعاد نجم الأهلي من مباراة زد

المتهم

بمستشفى العباسية.. حبس المتهم بدهس مواطنين بسيارة العلم الإسرائيلي

مصر للطيران

راجعوا حجوزاتكم.. مصر للطيران لـ المسافرين: احتمالية إلغاء بعض الرحلات بالمنطقة

احمد عبدالقادر

إضافة كبيرة.. نجم الزمالك يكشف حقيقة انتقال لاعب الأهلي للقلعة البيضاء

رضا البحراوي

رضا البحراوي يتراجع عن الاعتزال بعد ضغط الجمهور وفرقته الموسيقية

ترشيحاتنا

حزب الحرية المصري

الحرية المصري: استدعاء روح العاشر من رمضان ضرورة وطنية لمواجهة التحديات الراهنة

السعيد غنيم وكيل لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ

السعيد غنيم : ضرب إيران يهدد استقرار أسواق الطاقة ويضغط على الاقتصاد الإقليمي

اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية

رضا فرحات: الهجوم العسكري على إيران تطور بالغ الخطورة ينذر بتداعيات واسعة

بالصور

حملات مرورية مكثفة لضبط سيارات السرفيس والملاكي المخالفة بمدينة الزقازيق

مرور الشرقية
مرور الشرقية
مرور الشرقية

بورش تحول سيارة كايين الكهربائية الكوبيه إلى منافسة للسيارات الخارقة

بورش كايين
بورش كايين
بورش كايين

أول سيارة بـ"لوحة نمر" جانبية.. ألفا روميو تحدث ثورة في عالم السيارات

ألفا روميو
ألفا روميو
ألفا روميو

فيديو

آخر تطورات حادثة فتاة بورسعيد

متقدرش تعمل كده لوحدها.. دفاع المتهمة يتمسك بوجود أطراف أخرى في حادثة فتاة بورسعيد

حفل شاكيرا تحت سفح الأهرامات

التذكرة بـ45 ألف جنيه.. تفاصيل حفل شاكيرا تحت سفح الأهرامات

خالد الصاوي

من السهر للانضباط .. رحلة تحول مفاجئة في حياة خالد الصاوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

المزيد