استعد للإطلاقات الكبرى.. أبرز 5 هواتف متوقعة في مارس 2026

لم يشهد سوق الهواتف الذكية في شهر فبراير 2026، عددا كبيرا من الإطلاقات الجديدة، لكنه حمل بعض الإعلانات اللافتة، أبرزها سلسلة الكشف عن سلسلة سامسونج Galaxy S26 وهاتف جوجل Pixel 10a، إلى جانب الاستعداد لظهور سلسلة Xiaomi 17 في اليوم الأخير من الشهر.

غير أن النشاط المرتقب في سوق الهواتف الذكية يتجه بقوة نحو مارس 2026، الذي يتوقع أن يشهد موجة إطلاقات مكثفة تقودها علامات بارزة مثل هونر وNothing وآبل وموتورولا وباكو، وتشير التوقعات إلى تنوع واضح في الإصدارات المرتقبة، بين هواتف الفئة المتوسطة والأجهزة الرائدة، وصولا إلى مفاهيم تقنية مبتكرة قد تعيد رسم ملامح المنافسة في السوق.

أبرز الهواتف المرتقبة في مارس 2026



1. هونر Magic V6 وRobot Phone:

تستعد شركة هونر في 1 مارس 2026 للكشف عن الجيل الجديد من هواتفها القابلة للطي Magic V6، مع تركيز واضح على المتانة، وزيادة سعة البطارية، وتصميم أنحف، وتشير التسريبات إلى كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، وبطارية ضخمة بسعة 7150 مللي أمبير تدعم شحنا سريعا بقوة 120 وات، إضافة إلى مقاومة كاملة للماء ودعم اتصالات الأقمار الصناعية Beidou.

هونر Magic V6

كما قد يضم الهاتف شريحة C1+ المطورة داخليا لتعزيز الإشارة، إلى جانب شريحة E2 لتحسين كفاءة الطاقة.

بالتوازي، تعتزم الشركة الكشف عن “Honor Robot Phone”، الذي تصفه بأنه أول “هاتف روبوتي” في الصناعة، مزود بذراع ميكانيكية مخفية تعمل كجيمبال متحرك للتصوير التلقائي وتتبع الأجسام، مدعومة بنظام ذكاء اصطناعي متقدم يتفاعل لحظيا مع المستخدم.

Honor Robot Phone

2. هاتف Nothing Phone (4a):

يعد من أكثر الهواتف المنتظرة وسيتم إطلاق في 5 مارس 2026، وسيأتي مع تصميم محدث لنظام إضاءة Glyph Bar وLED أحمر مخصص للإشارة إلى التسجيل.

وتشير التسريبات إلى شاشة AMOLED بقياس 6.78 بوصة وتردد 120 هرتز، ومعالج Snapdragon 7s Gen 4، وكاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل وأمامية 32 ميجابكسل، مع خيارات 8 أو 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية.

Nothing Phone (4a)

3. هاتف آبل iPhone 17e:

من المنتظر أن تكشف شركة آبل عن iPhone 17e خلال حدثها المرتقب في 4 مارس 2026، مع معالج A19 نفسه المستخدم في iPhone 17 ولكن بترددات أقل، ويتوقع أن يحصل الهاتف على تحسينات في محرك العرض ومعالج الصور وNeural Engine لتعزيز أداء الذكاء الاصطناعي على الجهاز.

كما قد يشهد دعم MagSafe المطور بسرعة شحن لا تقل عن 15 وات، ومودم C1X جديد، مع الحفاظ على تصميم وشاشة وكاميرا الجيل السابق.

iPhone 17e

4. هاتف موتورولا Edge 70 Fusion:

أكدت شركة موتورولا إطلاق الهاتف خلال مارس 2026، مع شاشة منحنية بدقة 1.5K وتردد 144 هرتز وسطوع يصل إلى 5200 شمعة، ويعمل بمعالج Snapdragon 7s Gen 4، وبطارية ضخمة بسعة 7000 مللي أمبير تدعم شحنا سريعا بقوة 68 وات.

ويضم الهاتف كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل من Sony (مستشعر LYT-710)، وعدسة واسعة 13 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو، إضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

موتورولا Edge 70 Fusion

5. سلسلة شاومي POCO X8 Pro:

تستعد العلامة التجارية بوكو التابعة لشركة شاومي، لإطلاق سلسلتها الجديدة مطلع مارس 2026، والتي تضم طرازين: X8 Pro وX8 Pro Max، يستهدفان الفئة المتوسطة العليا.

سيأتي إصدار POCO X8 Pro مع شاشة OLED قياس 6.59 بوصة بدقة 1.5K وتردد 120 هرتز، ومعالج Dimensity 8350 Ultra، وكاميرا رئيسية 50 ميجابكسل (Sony IMX882) مع تثبيت بصري، وبطارية 6500 مللي أمبير بشحن 100 وات، مع شهادات مقاومة IP68/IP69/IP69K.

بينما سيتميز هاتف POCO X8 Pro Max، بشاشة أكبر 6.83 بوصة، ومعالج Dimensity 9500s، وبطارية هائلة 8500 مللي أمبير مع شحن 100 وات ودعم شحن عكسي 27 وات، إضافة إلى مستشعر بصمة فوق صوتي وسماعات ستيريو مزدوجة.