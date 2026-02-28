شاهد.. مشروع تطوير مدخل محافظة دمياط بمنطقة شطا

أجرى الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، جولة صباحية ، رافقه خلالها الدكتور محمد فوزي نائب المحافظ، استهلها بتفقد مشروع تطوير مدخل المحافظة بمنطقة شطا، والذى يتم تنفيذه ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للمحافظة من خلال شركة المقاولون العرب.

وبدأ " المحافظ " زيارته للموقع بالاطلاع على المقترح التصميمى للحديقة التى سيتم انشائها بالمدخل وفقًا لمعايير الاستدامة البيئية، وسيتم مراعاة عدد من الجوانب الاقتصادية والبيئية، منها معالجة وإعادة تدوير مياه البحيرة لاستخدامها فى رى النباتات المناسبة لنوعية المياه ، وإعادة تجديد مركب خشبى بحيث تكون شعار يتواكب مع هوية المحافظة، وجداريات تتضمن تاريخ المحافظة وعدد من الجوانب الأخرى وتنسيق الموقع العام

وعلى هذا الصعيد، ناقش " محافظ دمياط " مخططات التنفيذ وفقًا لعدد من المحاور موجهًا بالاسراع فى معدلات التنفيذ فى ضوء الأولويات ، لتطوير المنطقة بما يتناسب مع كونها مدخل للمحافظة ، كما تابع ما تم تنفيذه من أعمال ضمن المشروع لتطوير الطريق القائم من التقاء مدخل مدينة دمياط مع الطريق الساحلي بطول ٢٨٠٠ متر طولى ، ليصبح كل اتجاه ٣ حارات مرورية إضافة إلى حارة خدمة ، فضلًا عن تنفيذ أعمال إنارة ومراعاة وتنفيذ شبكة رى حديثة وشبكة صرف مياه الأمطار.