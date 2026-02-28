محافظ البحر الأحمر يشدد على سرعة إنجاز مشروعات الطرق بسفاجا

أجرى محافظ البحر الأحمر، الدكتور وليد البرقي، جولة ميدانية بمدينة سفاجا ، اليوم ، تفقد فيها أعمال تمهيد ورصف الطرق بمنطقة الكيلو ٣ بمدينة سفاجا، موجهاً بسرعة الانتهاء من الأعمال المطلوبة وضبط مناسيب الرصيف، بالتنسيق مع الوحدة المحلية للمدينة لضمان تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بكفاءة عالية.

كما تفقد محافظ البحر الأحمر طريق سفاجا – القصير، موجهاً بدهان البلدورات لتحسين المظهر العام، وسرعة الانتهاء من أعمال طريق الحاويات والتخطيط الهندسي لضمان انسيابية الحركة.

وفي إطار مشروعات رفع كفاءة الطرق الرئيسية، وافق محافظ البحر الأحمر على عملية تطوير الطريق الدائري لمدينة سفاجا، الممتد من كوبري سفاجا حتى القاعدة البحرية بطول 7 كم مزدوج، بتكلفة 80 مليون جنيه، حيث بلغت نسبة التنفيذ 99%، مؤكداً قرب الانتهاء من المشروع وتحقيق الأهداف المخططة.

كما اطلع محافظ البحر الأحمر على أعمال تعديل الطريق الساحلي سفاجا – القصير أمام ميناء الحاويات، في المسافة من القاعدة البحرية حتى كوبري أبو طرطور بطول 5 كم مزدوج، بتكلفة 196 مليون جنيه، مع بلوغ نسبة التنفيذ 95%، مشدداً على الالتزام بالجدول الزمني والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لإتمام المشروع في الموعد المحدد.

واختتم محافظ البحر الأحمر جولته بتوجيه جميع الجهات المعنية بضمان استكمال مشروعات الطرق وفق أعلى معايير الجودة، لتحقيق مستوى خدمة متميز للمواطنين وتسهيل الحركة المرورية داخل مدينة سفاجا.

رافق محافظ البحر الأحمر خلال الجولة ، السيدة ماجدة حنا نائب المحافظ، واللواء محمد سليم السكرتير العام المساعد، و اللواء أحمد دنقل رئيس مدينة سفاجا، واللواء إيهاب رأفت مستشار المحافظ، والسيد هيثم مدير مكتب المحافظ ومديرى الجهات المعنية .