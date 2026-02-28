مسلسل المداح 6 الحلقة 12.. حمادة هلال يستنجد بالشيخ ياسين لمواجهة شر فتحي عبدالوهاب

شهدت أحداث الحلقة الـ12 من مسلسل "المداح 6" تصعيدا خطيرا في صراع المداح مع قوى الشر، حيث بدأت بلقاء صابر (حمادة هلال) بالشيخ ياسين (أحمد السقا) لفهم أبعاد مخطط "سميح الجلاد" (فتحي عبد الوهاب).

كشف الشيخ ياسين لصابر سرا يعود لـ 27 عاما، حين حاول سميح التضحية بستة أطفال لفتح بوابة الشر، وهو المخطط الذي يتكرر الآن مستهدفا "عز" ابن المداح في موعد مشؤوم هو 6/6/2026، مؤكدا أن مفتاح القوة يكمن في استعادة 4 أحجار كريمة، سيطر سميح بالفعل على واحدة منهم.

ويستعد سميح لإطلاق "غضب قزح" ومحاولة استقطاب العالم الروحاني "رجائي" (علاء مرسي)، تعيش "رحاب" (هبة مجدي) حالة من التخبط بعد فقدان قدرتها على قراءة التاروت ورؤيتها للموت فقط، ليخبرها أعوان الشر أن استعادة قوتها مرهونة بتسليم طفل لسميح.

وفي خط مواز، تصاعد قلق "منال" (دنيا عبدالعزيز) بعد اختفاء ابنها "علي"، مما دفعها للجوء إلى "رحاب"، لتدرك أن الحل الوحيد يكمن في فك السحر المفروض عليها.

اختتمت الحلقة باستجابة صابر لطلب منال بالتدخل، ليبقى السؤال معلقا حول قدرته على مواجهة مكائد سميح وفك سحر رحاب قبل فوات الأوان، خاصة بعد نصيحة الشيخ ياسين له بالاعتكاف واليقين بأن القوة الحقيقية تنبع من الإيمان لا من الخواتم والأحجار.

مسلسل المداح 6

"المداح 6" من بطولة حمادة هلال، هبة مجدي، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، حمزة العيلي، مفيد عاشور، علاء مرسي، خالد أنور، عفاف رشاد، جمال عبد الناصر، وفاتن سعيد، والعمل من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.