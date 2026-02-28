تجربة مبهرة .. حسن بدأ من الصفر والآن يمتلك 300 فدان .. تعرف على قصة كفاح

قال الإعلامي د. عمرو الليثي اننا من خلال برنامج " أجمل ناس " نقابل يوميا فلاح من فلاحين مصر ويحكي تجربته ومدي كفاحه وما حقق من إنجازات ونجاح في حياته من خلال الزراعة .

وذهبت كاميرا برنامج أجمل ناس علي شاشة الحياة، الي اهالينا من الفلاحين والتقي الإعلامي د. عمرو الليثي ، بالفلاح والمزارع حسن موسي ولديه قصة كفاح مشرفة

وقال حسن أنني بدأت في عام ٢٠١٧ بفدان فراولة وكان يمتلكه والدي والحمد لله اعطي مردود جيد ، ثم في عام ٢٠١٨ ارادت ان أتوسع في استصلاح فدادين اخري ولكن لم يكن معي اموال ، فذهبت الي البنك الزارعي والذي وقف بجانبي وقدم لي كافة أوجه الدعم المادي والفني

وأضاف قائلًا: كنت احلم بالتوسع في الأرضي وزراعة المزيد وهنا كان القرار الهام في حياتي وهو استصلاح أراضي جديدة ، وبفضل الله والبنك الزراعي ازدادت الأراضي والفدادين ووصلت الي ٣٠٠ فدان ، ويعمل معي حاليا ٣٠٠ فلاح في قصة كفاح ونجاح يوميا وربنا رزقني وجعلني سبب في رزق عدد كبير من الفلاحين

وتابع: انني صبرت علي التحديات الكبيرة التي واجهتهما وخسرت في بداية حياتي ولكني كنت قوي وصابر ، والحمد لله تغيرت حياتي وحياتك اسرتي ولدين وبنتين في مراحل اللاعبين المختلفة وبالفعل تغيرت حياتهم ومستوي المعيشة لهم

وأوضح ان حياتي تحسنت بعد ما نجحت واولادي ايضا تحسنت حالتهم المعيشية والتعليم، ومهتم جدا بتعليمهم الزراعة وان يكون بداخلهم حب هذا الامر وتكرار التجربة وان الزارعة كانت. سبب في الخير وفيما نحن فيه

ووجه النصيحة الي كل انسان مقبل علي خوض تلك التجربة بان يكون صبور ولا ييأس ويكون لديه طموح ورؤية وعلم ، والي كل الفلاحين او صغار الفلاحين بان يحافظوا علي امتهان الفلاحة والاستمرار في الزراعة ومن يريد النجاح فعليه بالزراعة

واختتم اهم شئ ان نكافح ونخلص في عملنا ، وكلما تخلص في الاهتمام بالزرع يعطيك ويمنحك الخير ، وباذن الله سيجد الخير والأرض الزراعية والفلاحة كلها خير .

