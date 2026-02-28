صلاح دياب: زوجتي عنايات الطويل هي سر نجاحي ومصدر قوتي

قال المهندس صلاح دياب، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "بيكو"، إن مسيرته المهنية الناجحة لم تكن رحلة فردية، بل كانت مبنية على أسس صلبة كان في مقدمتها دعم زوجته عنايات الطويل.

ووصف دياب في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج رحلة المليار على قناة "النهار"، زوجته بأنها "الأساس الحقيقي لكل شيء"، مشددًا على أن "الست هي الأساس"، موضحًا أن عنايات لم تكن شريكة حياة فقط، بل كانت صاحبة قرار منذ البداية.

استقرارًا ودعمًا معنويًا

وأضاف دياب بروح مرحة: "هي أولاً اللي اختارتني.. هي اللي نقتني"، مشيرًا إلى أن هذا الاختيار المبكر منذ أيام الجامعة كان نقطة انطلاق مهمة في حياته، حيث قالت زوجته في سنتها الأولى: "أنا هتجوز الراجل ده"، وهو ما منح حياته استقرارًا ودعمًا معنويًا انعكس على نجاحه واستمراره في مسيرته المهنية.