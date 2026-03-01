سمسم شهاب يوضح حقيقة اعتزاله الغناء

علق المطرب سمسم شهاب على الأخبار المتداولة بشأن اعتزاله الغناء أو تحريم الفن، مؤكدًا أنه لم يصرح بذلك مطلقًا: «أنا لم أقل أبدًا إنني سأعتزل الغناء أو أحرم نفسي من الفن، كل ما تم تداوله مجرد تفسير خاطئ لتصريح سابق".

وأوضح شهاب خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن كل ما يقوله مرتبط بمشاريعه الفنية المستقبلية فقط: «مشروعي القادم قريب جدًا، وإذا تحقق، سأبتعد بالراحة وأركز على نفسي، دون أن أضر أي أحد أو أسيء للوسط الفني».

وأضاف: «أنا لست رجل دين لأحكم على الآخرين، وإذا كان لدي أي ذنب فأكفره بيني وبين الله، لكن لا يحق لي إصدار أحكام على أحد".

وشدد شهاب على أنه يحترم الوسط الفني ويحرص على الابتعاد بهدوء دون إثارة أي خلافات: «أنا أبتعد بهدوء، وأكتفي بنفسي، وما أقوله مرتبط بي فقط، وليس لأي شخص آخر».