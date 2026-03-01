مواقف درامية وكوميدية.. رنا رئيس تخطف الأنظار كضيفة شرف في «سوا سوا»

ظهرت الفنانة الشابة رنا رئيس كضيفة شرف مميزة ضمن أحداث الحلقة الثانية عشرة من مسلسل "سوا سوا"، حيث جسدت شخصية "كنزي"، زوجة "فضل" (أحمد داش)، المقيمين في مدينة بورسعيد، لتضيف لمحة من الحيوية والواقعية على تصاعد الأحداث.

وشهدت الحلقة مواقف درامية وكوميدية بدأت بلقاء صدفة في شوارع بورسعيد يجمع "فضل" (أحمد داش) بصديقه "هيمة" (أحمد مالك) و"أحلام" (هدى المفتي)، ليقرر "فضل" دعوتهما للإقامة في منزله ليومين، وهو ما فجّر بوادر أزمة مع زوجته "كنزي" (رنا رئيس).

وظهرت رنا رئيس في مشاهدها الأولى بملامح مقتضبة وغير مرحبة بوجود ضيوف بشكل مفاجئ، حيث عبّرت ببراعة عن ضيقها من توريط زوجها لها في هذا الموقف، وانتهى المشهد بمغادرتها الغرفة وإغلاق الباب خلفها بحدة.

ومع تطور الأحداث، انتقل المشهد إلى "سوق السمك" البورسعيدي الشهير، حيث تجلت ملامح أخرى لشخصية "كنزي"؛ إذ بادرت بالاعتذار لـ "أحلام" (هدى المفتي) عما بدا منها من جفاء في البداية. وفي حوار عفوي وجذاب، حذرت "أحلام" "كنزي" من طبيعة زوجها "فضل" كونه من مواليد "برج العقرب"، لترد "كنزي" بكشف تفاصيل مثيرة عن ماضيها، موضحة أنها كان يتقدم لخطبتها أربعة عرسان من مهن مرموقة (مهندس، دكتور، مدير بنك، وابن تاجر قماش)، لكنها اختارت في النهاية الزواج من لاعب كرة القدم، في إشارة ضمنية إلى انجذابها لحياة الشهرة والمال التي توفرها نجومية الملاعب.

يُذكر أن رنا رئيس ظهرت كبطلة إعلان جمعية الباقيات الصالحات للدكتورة عبلة الكحلاوي، أول مستشفى ومنظومة متكاملة في الشرق الأوسط وأفريقيا لدعم ورعاية مرضى ألزهايمر. يعرض الإعلان قصة قصيرة متتابعة عبر عدة مشاهد، تصوّر معاناة مريض ألزهامير اليومية، ويكشف في نفس الوقت عن الجانب الإنساني العميق لكل من يعيش معه.