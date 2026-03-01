قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مؤشر البورصة الرئيسي يخسر أكثر من 1000 نقطة بسبب تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية
سؤال برلماني عاجل إلى رئيس الوزراء بشأن مدى جاهزية الحكومة لإدارة ملف الطاقة وضمان أمن الإمدادات
بعد الهجوم على إيران.. أسواق الغاز العالمية تواجه أكبر صدمة منذ 2022
مقتـ.ـل 8 أشخاص في احتجاج مؤيد لإيران أمام القنصلية الأمريكية في باكستان
بعد الضربات الأمريكية الإيرانية.. أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد
مقتل 6 أشخاص في اشتباكات بين الشرطة الباكستانية ومتظاهرين في محيط القنصلية الأمريكية
بيان عاجل فى مجلس النواب حول مشكلات سوق الدواء ونقص الأصناف الحيوية
الملاذ الآمن لا يتراجع.. خبراء يكشفون مستقبل أسعار الذهب بعد قرار المحكمة الأمريكية
بغرض تأديبها.. القصة الكاملة لإنهاء حياة سيدة على يد شقيقها بمغاغة شمال المنيا
سقط العقل المدبر.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن رسميًا اغتيال علي خامنئي
الصحة: مبادرة الرعاية الصحية لكبار السن تخدم أكثر من 2.1 مليون مواطن
وزيرا الاستثمار والصناعة يبحثان مع بنوك الاستثمار آليات تمويل مبتكرة لدعم القطاع الصناعي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
جامعة القاهرة تستضيف أول اجتماع للمجلس الأعلى للجامعات برئاسة قنصوة

جامعة القاهرة تستضيف أول اجتماع للمجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي
جامعة القاهرة تستضيف أول اجتماع للمجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي
أ ش أ

استضافت جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس الجامعة، الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس، و أمناء مجالس الجامعات الأهلية والخاصة والتكنولوجية ورؤساء الجامعات الحكومية أعضاء المجلس، لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة المتعلقة بالشأن الجامعي.

وأعرب الدكتور محمد سامي عبدالصادق عن اعتزازه باستضافة جامعة القاهرة أول اجتماع للمجلس برئاسة الدكتور عبدالعزيز قنصوة، موجّهًا التهنئة له على ثقة القيادة السياسية وتكليفه بهذه المسئولية الوطنية.

وأكد عبد الصادق حرص الجامعة على دعم التوجهات الطموحة والبنّاءة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتسخير كافة إمكاناتها وخبراتها لدعم جهود التطوير المؤسسي وتعزيز التكامل بين الجامعات المصرية، بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في الأداء الأكاديمي والبحثي وخدمة المجتمع.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل المشترك لبناء نموذج جامعي أكثر جودة وتنافسية، وهي مرحلة تحمل فرصا واعدة لتحقيق مزيد من التقدم والإنجاز، وبما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، ورؤية مصر ٢٠٣٠، مشددًا على أن تطوير التعليم العالي يمثل ركيزة أساسية في بناء الجمهورية الجديدة.

جامعة القاهرة الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس الجامعة الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للجامعات الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

