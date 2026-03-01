جامعة القاهرة تستضيف أول اجتماع للمجلس الأعلى للجامعات برئاسة قنصوة

استضافت جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس الجامعة، الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس، و أمناء مجالس الجامعات الأهلية والخاصة والتكنولوجية ورؤساء الجامعات الحكومية أعضاء المجلس، لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة المتعلقة بالشأن الجامعي.

وأعرب الدكتور محمد سامي عبدالصادق عن اعتزازه باستضافة جامعة القاهرة أول اجتماع للمجلس برئاسة الدكتور عبدالعزيز قنصوة، موجّهًا التهنئة له على ثقة القيادة السياسية وتكليفه بهذه المسئولية الوطنية.

وأكد عبد الصادق حرص الجامعة على دعم التوجهات الطموحة والبنّاءة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتسخير كافة إمكاناتها وخبراتها لدعم جهود التطوير المؤسسي وتعزيز التكامل بين الجامعات المصرية، بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في الأداء الأكاديمي والبحثي وخدمة المجتمع.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل المشترك لبناء نموذج جامعي أكثر جودة وتنافسية، وهي مرحلة تحمل فرصا واعدة لتحقيق مزيد من التقدم والإنجاز، وبما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، ورؤية مصر ٢٠٣٠، مشددًا على أن تطوير التعليم العالي يمثل ركيزة أساسية في بناء الجمهورية الجديدة.