حشيش في رمضان.. إحالة عاطل للجنايات بتهمة ترويج المخدرات بالمرج

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، إحالة عاطل بتهمة ترويج مخدر الحشيش فى نهار رمضان بـ منطقة المرج، لمحكمة الجنايات.

حشيش في رمضان

كانت معلومات وردت للمقدم محمد المعداوي، رئيس مباحث قسم شرطة المرج، تفيد بقيام عاطل بترويج الحشيش على عملائه بدائرة القسم، وتم تشكيل فريق بحث وتحري من صحة المعلومات.

وبإجراء التحريات تبين من صحة المعلومات وأن المتهم عنصر إجرامي شديد الخطورة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي يُشتبه في كونه من متحصلات نشاطه الإجرامي، بالإضافة إلى سلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار، وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم، أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.