الذهب يرتفع 700 جنيه لعيار 21 مع تصاعد توترات المواجهة الأمريكية–الإيرانية
في ظل حرب إسرائيل وإيران.. السياحة تطلق تنبيها عاجلا لحجوزات طيران العمرة
الذهب يرتفع 700 جنيه لعيار 21 مع تصاعد توترات المواجهة الأمريكية - الإيرانية
جمبلاط: جذب الاستثمارات وتعميق التصنيع المحلي من أولويات الإنتاج الحربي
الحكومة: جارٍ اتخاذ إجراءات نقل 40 شركة إلى الصندوق السيادي.. ودمج 7 هيئات اقتصادية
وزير الكهرباء يوجه برفع درجة الاستعداد لتأمين الشبكة الموحدة
الصين تستنكر الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران وتدعو إلى وقف فوري للعمل العسكري
بمناسبة عيد الفطر.. صرف 500 جنيه إضافية من «بيت الزكاة والصدقات» لمستحقي الإعانة الشهرية.. اليوم
وزير الكهرباء يطمئن المصريين: الشبكة قوية ووحدات التوليد تعمل بالوقود المكافئ
استهداف ناقلة نفط قبالة سواحل عمان وإصابة أربعة من طاقمها
تجاوز الـ 60 ألفا.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر
وزير الكهرباء يجتمع باللجنة الدائمة لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر
حوادث

حشيش في رمضان.. إحالة عاطل للجنايات بتهمة ترويج المخدرات بالمرج

ارشيفيةإحالة عاطل بتهمة ترويج الحشيش في نهار رمضان بالمرج للمحاكمة
مصطفي رجب

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، إحالة عاطل بتهمة ترويج مخدر الحشيش فى نهار رمضان بـ منطقة المرج، لمحكمة الجنايات.

حشيش في رمضان 

 

كانت معلومات وردت للمقدم محمد المعداوي، رئيس مباحث قسم شرطة المرج، تفيد بقيام عاطل بترويج الحشيش على عملائه بدائرة القسم، وتم تشكيل فريق بحث وتحري من صحة المعلومات.

وبإجراء التحريات تبين من صحة المعلومات وأن المتهم عنصر إجرامي شديد الخطورة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي يُشتبه في كونه من متحصلات نشاطه الإجرامي، بالإضافة إلى سلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار، وهاتف محمول.

 وبمواجهة المتهم، أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جهات التحقيق المختصة بالقاهرة إحالة عاطل عاطل مخدر حشيش

