قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجنة فوق الخيال.. لماذا تعجز التكنولوجيا عن تجسيد نعيمها؟
قمة الدفاع الجوي.. التشكيل المتوقع للزمالك أمام بيراميدز بالدوري
إصابة امرأة وطفلها جراء سقوط حطام طائرة مسيرة على مجمع سفارات في أبوظبي
لا تنتظر اختفاء الأزمات.. تعلّم كيف تصنع منها نجاحك
الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط تؤكد على الدبلوماسية كخيار وحيد لإنهاء أزمات المنطقة
هدى الأتربي: بعد قنبلة الجيل رحبوا معي بنؤة الجيل
عيار 21 يقفز 700 جنيه كاملة.. أسعار الذهب تشتعل بسبب التصعيد الأمريكي الإسرائيلي الإيراني
هازارد: لم أسع لتعويض رونالدو.. ومونييه تعمد إصابتي في أصعب لحظاتي مع ريال مدريد
أخبار التكنولوجيا| شرط إجباري يغير طريقة استخدام واتساب وتيليجرام.. يوتيوب تختبر أدوات ذكاء اصطناعي جديدة لتحويل مقاطع Shorts
عيار 21 بـ 7600 جنيه.. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب الآن
الحرس الثوري: أطلقنا 4 صواريخ باليستية على حاملة الطائرات الأمريكية لينكولن
سهرة رمضانية.. موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري والقنوات الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

كائنات حية تحت أقدامنا.. أسرار الحياة الخفية في أعماق الأرض

كائنات حية تحت الأرض
كائنات حية تحت الأرض
أمينة الدسوقي

تكشف دراسات علمية حديثة أن أعماق الأرض قد لا تكون مجرد كتل صخرية مظلمة، بل عالماً كاملاً يحتضن بيئات خفية ربما تؤوي أشكالاً بدائية من الحياة.

 أعماق مجهولة تخفي حياة محتملة

وتشير الأبحاث إلى وجود مياه قديمة محبوسة داخل شقوق صخور تعود إلى ما قبل العصر الكمبري، وهي من أقدم التكوينات الجيولوجية على كوكب الأرض.

مياه عمرها مليارات السنين

دراسة نشرت عام 2014 رصدت وجود مياه غنية بالهيدروجين في 19 منجماً موزعة بين كندا وجنوب أفريقيا وفنلندا.

وفي أحد المواقع الكندية، عثر العلماء على أقدم مياه سائلة معروفة، إذ ظلت معزولة عن سطح الأرض لمدة تتراوح بين 1.5 و2.6 مليار سنة، ما يجعلها شاهداً نادراً على تاريخ الكوكب السحيق.

الهيدروجين وقود الحياة تحت الأرض 

يرجح الباحثون أن هذه المياه توفر مصدراً للطاقة يمكن أن يدعم الحياة الميكروبية في الأعماق. فالتفاعلات الكيميائية الطبيعية داخل الصخور، مثل التحلل الإشعاعي للماء وعمليات التحول المعدني، تنتج كميات كبيرة من الهيدروجين، وهو عنصر أساسي يمكن أن تعتمد عليه الكائنات الدقيقة للبقاء.

بيئات واسعة الانتشار
وبما أن صخور ما قبل الكمبري تشكل أكثر من 70% من القشرة الأرضية، يعتقد العلماء أن هذه البيئات قد تكون أكثر انتشاراً مما كان يُعتقد سابقاً وقد وصفت إحدى الباحثات هذه المناطق بأنها “عملاق نائم”، في إشارة إلى إمكاناتها الهائلة كمصدر للطاقة الداعمة للحياة تحت السطح.

كائنات تتغذى على الصخور

تشير الأدلة إلى أن الكائنات المحتملة في هذه البيئات تشبه ما يُعرف بالحياة الكيموليثوتروفية، وهي كائنات تعتمد على التفاعلات الكيميائية للصخور بدلاً من ضوء الشمس. 

وتوجد كائنات مماثلة حالياً قرب الفتحات الحرارية في قاع المحيطات، ما يعزز فرضية وجود حياة مشابهة في أماكن أخرى من الكون، مثل المريخ.

محيطات خفية في باطن الأرض

ولا يقتصر الغموض على الكائنات الدقيقة فقط، إذ تشير تقديرات علمية إلى أن باطن الأرض قد يحتوي على كميات من المياه تفوق بثلاث مرات مجموع مياه المحيطات على السطح إلا أن هذه المياه ليست سائلة بالمعنى التقليدي، بل محبوسة داخل البنية الجزيئية للمعادن تحت ضغط وحرارة هائلين، ما يؤكد أن الأرض كوكب مائي من الداخل والخارج.

العصر الكمبري نقطة التحول الكبرى

يُعد العصر الكمبري من أهم المراحل في تاريخ الأرض، إذ امتد بين نحو 541 و485 مليون سنة مضت، وشهد حدثاً مفصلياً يُعرف بـ”الانفجار الكمبري”.

خلال هذه الفترة ظهرت معظم المجموعات الرئيسية للحيوانات، خاصة الكائنات البحرية متعددة الخلايا، وبدأت الكائنات في تطوير هياكل صلبة حفظت حفرياتها حتى اليوم.

بداية تعقيد الحياة

كانت الحياة آنذاك محصورة في البحار والمحيطات، قبل أن تغزو اليابسة لاحقاً. 

ومن أبرز كائنات تلك المرحلة ثلاثيات الفصوص، التي تُعد من أشهر حفريات العصر.

ويمثل الكمبري نقطة تحول كبرى، إذ انتقلت فيه الحياة من أشكال بسيطة إلى نظم بيئية معقدة مهّدت لظهور التنوع الحيوي الذي نعرفه اليوم.

كوكب لم تُكشف كل أسراره بعد

تكشف هذه الاكتشافات أن ما نعرفه عن الأرض لا يزال محدوداً مقارنة بما تخفيه أعماقها وبين مياه أقدم من التاريخ وكائنات تعيش بلا ضوء، يبدو أن تحت أقدامنا عالماً كاملاً ينتظر من يكتشفه.

أعماق الأرض أقدم مياه سائلة معروفة سطح الأرض الهيدروجين وقود الحياة تحت الأرض الانفجار الكمبري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاجرة اداري الاهلي وزد

8 غرز ومحضر رسمي .. خناقة شوارع بين إداري الأهلي ومسئول نادي زد | تفاصيل

الدولار

قفزة في أسعار الدولار في البنوك.. وهذا ما حدث في منتصف التعاملات

الذهب

الملاذ الآمن لا يتراجع.. خبراء يكشفون مستقبل أسعار الذهب بعد قرار المحكمة الأمريكية

احمد شوبير

غياب العدالة .. تعليق غير مُتوقع من أحمد شوبير بعد تعثر الأهلي أمام زد

ليلي عبد اللطيف

حقيقة إلغاء الدراسة في 2026 بعد توقعات ليلى عبد اللطيف وإغلاق مدارس إيران

الاهلي

قرار عاجل من سيد عبد الحفيظ ضد لاعبي الأهلي بعد التعادل أمام زد

إمام عاشور

مفاجأة.. عرض سعودي مغرٍ يُهدّد استمرار إمام عاشور مع الأهلي

عمرة رمضان

في ظل حرب إسرائيل وإيران.. السياحة تطلق تنبيها عاجلا لحجوزات طيران العمرة

ترشيحاتنا

مي سليم

مي سليم: روج أسود يعبر عن قضايا شائكة فى المجتمع.. خاص

يوسف عمر

انكشاف سر يوسف عمر في مسلسل كان ياما كان

حلمي عبد الباقي

تأجيل التحقيق مع حلمي عبد الباقي بنقابة الموسيقيين.. ما السبب؟

بالصور

وزير الدفاع: القوات المسلحة فى أعلى درجات الجاهزية القتالية للحفاظ على أمن مصر

وزير الدفاع داخل إحدى وحدات الدفاع الجوي
وزير الدفاع داخل إحدى وحدات الدفاع الجوي
وزير الدفاع داخل إحدى وحدات الدفاع الجوي

حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين بالزقازيق

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

فيديو

وزير الدفاع داخل إحدى وحدات الدفاع الجوي

وزير الدفاع: القوات المسلحة فى أعلى درجات الجاهزية القتالية للحفاظ على أمن مصر

مي عز الدين في العناية المركزة

مي عز الدين في العناية المركزة وزوجها أحمد تيمور يطلب الدعاء لها

سر الهجوم نهارًا

سر شن الهجوم الإسرائيلي الأمريكي على إيران نهارًا

رضا البحراوي

رسالة حب تعيده للساحة الفنية.. البحراوي يكسر قرار الاعتزال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد