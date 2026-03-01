كائنات حية تحت أقدامنا.. أسرار الحياة الخفية في أعماق الأرض

تكشف دراسات علمية حديثة أن أعماق الأرض قد لا تكون مجرد كتل صخرية مظلمة، بل عالماً كاملاً يحتضن بيئات خفية ربما تؤوي أشكالاً بدائية من الحياة.

أعماق مجهولة تخفي حياة محتملة

وتشير الأبحاث إلى وجود مياه قديمة محبوسة داخل شقوق صخور تعود إلى ما قبل العصر الكمبري، وهي من أقدم التكوينات الجيولوجية على كوكب الأرض.

مياه عمرها مليارات السنين

دراسة نشرت عام 2014 رصدت وجود مياه غنية بالهيدروجين في 19 منجماً موزعة بين كندا وجنوب أفريقيا وفنلندا.

وفي أحد المواقع الكندية، عثر العلماء على أقدم مياه سائلة معروفة، إذ ظلت معزولة عن سطح الأرض لمدة تتراوح بين 1.5 و2.6 مليار سنة، ما يجعلها شاهداً نادراً على تاريخ الكوكب السحيق.

الهيدروجين وقود الحياة تحت الأرض

يرجح الباحثون أن هذه المياه توفر مصدراً للطاقة يمكن أن يدعم الحياة الميكروبية في الأعماق. فالتفاعلات الكيميائية الطبيعية داخل الصخور، مثل التحلل الإشعاعي للماء وعمليات التحول المعدني، تنتج كميات كبيرة من الهيدروجين، وهو عنصر أساسي يمكن أن تعتمد عليه الكائنات الدقيقة للبقاء.

بيئات واسعة الانتشار

وبما أن صخور ما قبل الكمبري تشكل أكثر من 70% من القشرة الأرضية، يعتقد العلماء أن هذه البيئات قد تكون أكثر انتشاراً مما كان يُعتقد سابقاً وقد وصفت إحدى الباحثات هذه المناطق بأنها “عملاق نائم”، في إشارة إلى إمكاناتها الهائلة كمصدر للطاقة الداعمة للحياة تحت السطح.

كائنات تتغذى على الصخور

تشير الأدلة إلى أن الكائنات المحتملة في هذه البيئات تشبه ما يُعرف بالحياة الكيموليثوتروفية، وهي كائنات تعتمد على التفاعلات الكيميائية للصخور بدلاً من ضوء الشمس.

وتوجد كائنات مماثلة حالياً قرب الفتحات الحرارية في قاع المحيطات، ما يعزز فرضية وجود حياة مشابهة في أماكن أخرى من الكون، مثل المريخ.

محيطات خفية في باطن الأرض

ولا يقتصر الغموض على الكائنات الدقيقة فقط، إذ تشير تقديرات علمية إلى أن باطن الأرض قد يحتوي على كميات من المياه تفوق بثلاث مرات مجموع مياه المحيطات على السطح إلا أن هذه المياه ليست سائلة بالمعنى التقليدي، بل محبوسة داخل البنية الجزيئية للمعادن تحت ضغط وحرارة هائلين، ما يؤكد أن الأرض كوكب مائي من الداخل والخارج.

العصر الكمبري نقطة التحول الكبرى

يُعد العصر الكمبري من أهم المراحل في تاريخ الأرض، إذ امتد بين نحو 541 و485 مليون سنة مضت، وشهد حدثاً مفصلياً يُعرف بـ”الانفجار الكمبري”.

خلال هذه الفترة ظهرت معظم المجموعات الرئيسية للحيوانات، خاصة الكائنات البحرية متعددة الخلايا، وبدأت الكائنات في تطوير هياكل صلبة حفظت حفرياتها حتى اليوم.

بداية تعقيد الحياة

كانت الحياة آنذاك محصورة في البحار والمحيطات، قبل أن تغزو اليابسة لاحقاً.

ومن أبرز كائنات تلك المرحلة ثلاثيات الفصوص، التي تُعد من أشهر حفريات العصر.

ويمثل الكمبري نقطة تحول كبرى، إذ انتقلت فيه الحياة من أشكال بسيطة إلى نظم بيئية معقدة مهّدت لظهور التنوع الحيوي الذي نعرفه اليوم.

كوكب لم تُكشف كل أسراره بعد

تكشف هذه الاكتشافات أن ما نعرفه عن الأرض لا يزال محدوداً مقارنة بما تخفيه أعماقها وبين مياه أقدم من التاريخ وكائنات تعيش بلا ضوء، يبدو أن تحت أقدامنا عالماً كاملاً ينتظر من يكتشفه.