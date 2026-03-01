محافظ دمياط يتفقد مجمعى الخدمات الحكومية والزراعية و محطة المعالجة

تفقد الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، مجمع الخدمات الحكومية بقرية كفر سعد البلد وذلك ضمن جولته التى أجراها صباح اليوم لتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " .

حيث تابع سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين به للاطمئنان على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وشملت الجولة أيضاً تفقد مجمع الخدمات الزراعية والبيطرية و تابع انتظام منظومة العمل لتقديم الخدمات للمزارعين والمربين .

وتابع أيضًا ما تم تنفيذه من أعمال لتبطين ترعة مقطع سعد بطول ١٠ كم ، ضمن مشروعات قطاع الموارد المائية والرى

واختتم " الدكتور حسام الدين فوزى " جولته بتفقد محطة معالجة كفر سعد البلد بعد نهو أعمال تطويرها واستلامها من قِبل شركة مياه الشرب والصرف الصحى ودخولها الخدمة ، حيث تصل طاقتها التصميمية 4000م3 / اليوم وتم ربطها على عدد 5 محطات رفع لخدمة قرى كفر شحاتة ودار السلام والنواصرية والبدراوى .

وأكد " محافظ دمياط " متابعته الدورية لملف مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بما يضمن جاهزية المشروعات لتقديم خدمات متكاملة للمواطنين وتحسين أهداف المبادرة نحو تحسين جودة الحياة بالقرى .