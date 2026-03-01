محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال التطوير بمنطقة الفنار بمصيف بلطيم.. صور

تابع المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، أعمال تشغيل طبقة السن بطريق الفنار، إلى جانب تنفيذ البلدورات على جانبي الطريق والمشايات، وتركيب بلاط الإنترلوك بالجزيرة الوسطى بمنطقة الفنار بمدينة مصيف بلطيم، بطول 900 متر وعرض 22 مترًا.

يأتي هذا ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025–2026، وذلك في إطار إستعدادات المحافظة لصيف 2026 تحت إشراف هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم.

أكد محافظ كفر الشيخ، استمرار المتابعة الميدانية لأعمال الرصف والتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بمصيف بلطيم، مشددًا على الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة في التنفيذ، لضمان تحقيق أفضل مستوى للخدمات المقدمة لأهالينا.