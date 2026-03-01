«الصندوق العربي» يفتتح قسمي أمراض القلب وطب القلب الرياضي بزنزبار

شارك الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية، في افتتاح قسمي أمراض القلب وطب القلب الرياضي بمستشفى لومومبا الجديد في زنزبار، وذلك في إطار دعم تطوير الخدمات الصحية المتخصصة وتعزيز قدرات الكوادر الطبية في مجال أمراض القلب.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة العربية، اليوم الأحد، تحت رعاية الدكتور حسين علي مويني، رئيس زنزبار.

كما أسهم الصندوق في تنفيذ برنامج تدريبي متخصص في أمراض القلب وطب القلب الرياضي خلال الفترة من 24 إلى 27 فبراير 2026، استهدف رفع كفاءة الأطباء وأطقم التمريض بالمستشفى، بالتعاون مع الجمعية المصرية الإفريقية لأبحاث وأمراض القلب وجمعية (من القلب للقلب)، من خلال تنظيم دورات علمية وورش عمل تطبيقية متخصصة.

وعلى الصعيد العملي، أجرى فريق طبي مشترك عدداً من عمليات القسطرة القلبية بنجاح لمرضى من ذوي الحالات الحرجة، في تجسيد واضح للتكامل بين التدريب العملي وتقديم الخدمة العلاجية المباشرة للمرضى.

وبدعوة من السكرتير الدائم لوزارة الصحة بزنزبار، الدكتور منغيريزا ميراچي، شارك وفد الصندوق في فعاليات يوم التعليم الطبي المستمر، حيث ألقى الأطباء الموفدون محاضرات علمية متخصصة بحضور أكثر من 150 طبيباً.

وخلال ختام البرنامج التدريبي، ألقى السفير محند صالح لعجوزي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية مدير عام الصندوق، كلمة نقل فيها تحيات أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية رئيس مجلس إدارة الصندوق، إلى المشاركين، مؤكداً التزام الصندوق بمواصلة دعمه الفني وبناء القدرات في جمهورية تنزانيا الاتحادية، ومشدداً على أهمية الشراكة المستدامة في تطوير الخدمات الصحية، لاسيما في مجال أمراض القلب.

وتأتي هذه الفعالية كخطوة أولى نحو تنفيذ خطة العمل المشتركة التي جرى بحثها خلال المهمة السابقة في أغسطس 2025 مع رئيس زنزبار، والتي تستهدف دعم خدمات أمراض القلب، وتنظيم بعثات طبية دورية، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة، بما يعزز التعاون الصحي طويل الأمد في زنزبار.