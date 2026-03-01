قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أعيد التشهد الأخير مرة أخرى لإزالة الشك.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
«وللنساء نصيب» يكشف عن تفاصيل حياة السيدة «صفية بنت حيي بن أخطب» رضي الله عنها | فيديو
4 قتلى ونحو 20 مصابا.. صاروخ إيراني يصيب ملجأ إسرائيليا بشكل مباشر ببيت شيمش
لاريجاني: سنقصف القواعد التي تستهدف بلادنا في المنطقة ونعتبرها أراضي أمريكية
الحكومة: التعليم والصحة يحتلان أولوية ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
برنامج وللنساء نصيب يستعرض قصة السيدة صفية بنت حيي رضي الله عنها
مجلس الدوما الروسي: الوضع في الشرق الأوسط قد يفضي إلى حرب عالمية ثالثة
السعودية تستدعي السفير الإيراني على خلفية الاعتداءات الإيرانية على المملكة ودول شقيقة
برلماني: تعزيز التصنيع المحلي والصادرات ركيزة لدعم الاقتصاد وخلق فرص عمل
«أوبك بلس» تقرّر زيادة الإنتاج بواقع 206 آلاف برميل يوميًا في أبريل
الأردن: مخزون السلع الأساسية آمن والأسواق مستقرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

«الصندوق العربي» يفتتح قسمي أمراض القلب وطب القلب الرياضي بزنزبار

فريق الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية
فريق الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية
الديب أبوعلي

شارك الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية، في افتتاح قسمي أمراض القلب وطب القلب الرياضي بمستشفى لومومبا الجديد في زنزبار، وذلك في إطار دعم تطوير الخدمات الصحية المتخصصة وتعزيز قدرات الكوادر الطبية في مجال أمراض القلب.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة العربية، اليوم الأحد، تحت رعاية الدكتور حسين علي مويني، رئيس زنزبار.

كما أسهم الصندوق في تنفيذ برنامج تدريبي متخصص في أمراض القلب وطب القلب الرياضي خلال الفترة من 24 إلى 27 فبراير 2026، استهدف رفع كفاءة الأطباء وأطقم التمريض بالمستشفى، بالتعاون مع الجمعية المصرية الإفريقية لأبحاث وأمراض القلب وجمعية (من القلب للقلب)، من خلال تنظيم دورات علمية وورش عمل تطبيقية متخصصة.

وعلى الصعيد العملي، أجرى فريق طبي مشترك عدداً من عمليات القسطرة القلبية بنجاح لمرضى من ذوي الحالات الحرجة، في تجسيد واضح للتكامل بين التدريب العملي وتقديم الخدمة العلاجية المباشرة للمرضى.

وبدعوة من السكرتير الدائم لوزارة الصحة بزنزبار، الدكتور منغيريزا ميراچي، شارك وفد الصندوق في فعاليات يوم التعليم الطبي المستمر، حيث ألقى الأطباء الموفدون محاضرات علمية متخصصة بحضور أكثر من 150 طبيباً.

وخلال ختام البرنامج التدريبي، ألقى السفير محند صالح لعجوزي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية مدير عام الصندوق، كلمة نقل فيها تحيات أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية رئيس مجلس إدارة الصندوق، إلى المشاركين، مؤكداً التزام الصندوق بمواصلة دعمه الفني وبناء القدرات في جمهورية تنزانيا الاتحادية، ومشدداً على أهمية الشراكة المستدامة في تطوير الخدمات الصحية، لاسيما في مجال أمراض القلب.

وتأتي هذه الفعالية كخطوة أولى نحو تنفيذ خطة العمل المشتركة التي جرى بحثها خلال المهمة السابقة في أغسطس 2025 مع رئيس زنزبار، والتي تستهدف دعم خدمات أمراض القلب، وتنظيم بعثات طبية دورية، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة، بما يعزز التعاون الصحي طويل الأمد في زنزبار.

الصندوق العربي للمعونة الفنية أمراض القلب طب القلب الرياضي مستشفى لومومبا الجديد زنزبار الأمانة العامة للجامعة العربية الدكتور حسين علي مويني القسطرة القلبية وزارة الصحة التعليم الطبي المستمر جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاجرة اداري الاهلي وزد

8 غرز ومحضر رسمي .. خناقة شوارع بين إداري الأهلي ومسئول نادي زد | تفاصيل

سعر الدولار اليوم في مصر الأحد 1 مارس 2026 بالبنوك

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 1 مارس 2026 بالبنوك

عاجل | التلفزيون الإيراني: استشهاد المرشد الإيراني السيد علي خامنئي

عاجل | التليفزيون الإيراني: استشهاد المرشد الإيراني علي خامنئي.. وإعلان الحداد 40 يومًا

طقس اليوم

الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة وفرص لسقوط الأمطار على هذه المناطق

الذهب

الملاذ الآمن لا يتراجع.. خبراء يكشفون مستقبل أسعار الذهب بعد قرار المحكمة الأمريكية

خامنئي

«صمت وأكاذيب ونفي» .. أحمد موسى يتساءل: ليه كل هذا التأخير في إعلان وفاة خامنئي؟

احمد شوبير

غياب العدالة .. تعليق غير مُتوقع من أحمد شوبير بعد تعثر الأهلي أمام زد

ليلي عبد اللطيف

حقيقة إلغاء الدراسة في 2026 بعد توقعات ليلى عبد اللطيف وإغلاق مدارس إيران

ترشيحاتنا

ارشيفية

اتمسك بـ حشيش.. السجن 5 سنوات لـ سائق في دار السلام

المتهم

قطعها لبيعها قطع غيار.. القبض على المتهم بسرقة سيارة بالإسماعيلية

السباح يوسف محمد

28 أبريل.. أولى جلسات الاستئناف للمتهمين في قضية السباح يوسف

بالصور

حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين بالزقازيق

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

شحن الكهرباء بسرعة البنزين .. BYD تطلق تطبيق Flash Charging للشحن السريع

Flash Charging
Flash Charging
Flash Charging

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد