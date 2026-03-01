محمد مرجان يكشف كواليس تعاقد الأهلي مع موسيماني

علّق محمد مرجان رئيس مجلس إدارة شركة برزنتيشن لايف والمدير التنفيذي السابق للنادي الأهلي على تجربة ييس توروب المدير الفني للأهلي ، قائلاً: لست في موضع مسئولية حالياً حتى أحكم على توروب ، وهناك من يُدير مسئولية النادي.

وتابع محمد مرجان في تصريحات لبرنامج "النجوم في رمضان": كنت شاهداً على تعاقد الأهلي مع موسيماني فقد تحدث معي محمود الخطيب رئيس النادي وقتها بحكم منصبي كمدير تنفيذي للنادي ، وقال لي : سأتعاقد مع موسيماني لأنه على دراية تامة بالكرة الأفريقية وكنا على وشك خوض مباراة الوداد المغربي في دوري الابطال وهذا يتطلب التعاقد مع مدرب على خبرة كبيرة بالأهلي.

وشدد مرجان على أن موسيماني رحب بتدريب الأهلي وكان هذا سبباً في التعاقد معه من قبل إدارة الأهلي وأنا كنت مُتحمس جداً للتعاقد معه .

وقال مرجان : رينيه فايلر كان رائعاً أيضاً مع الأهلي وحقق نتائج جيدة ، وأراه مع موسمياني من أفضل المدربين الذين عملوا في الأهلي.

وأكد المدير التنفيذي للأهلي أنه مع عدم استمرار أي مدرب أكثر من 4 مواسم لأنه سيكون حقق كل ما لديه من قدرات وشغف.

