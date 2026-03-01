بعد بحث 8 أيام .. العثور على جثـ.ـمان صغيرة المندرة المتغيبة بترعة بأسيوط

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة أسيوط، من العثور على جثمان الصغيرة استير ميشيل، بترعة غرب قرية المندرة في أسيوط، عقب تغيبها منذ 8 أيام.

كان اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديروط، يفيد ورود بلاغا من الأهالي، بتغيب الصغيرة استير ميشيل، عقب خروجها من المنزل خلف والدتها.

كثف ضباط مباحث مركز شرطة ديروط جهودهم للبحث عن الصغيرة لمدة 8 أيام، حتى تم العثور عليها اليوم بمصرف مائي زراعي غرب قرية المندرة بديروط.

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة بأسيوط، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.