مسلسل اتنين غيرنا .. موعد الحلقة 12 والقنوات العارضة

يترقب جمهور مسلسل “اتنين غيرنا” تطورات الأحداث خلال الحلقة 12، ويُعرض المسلسل حصريًا على منصة واتش إت الساعة 7 مساءً وقناة On E الساعة 7 مساءً، والإعادة 5:15 صباحًا و2:00 عصرًا.



تدور أحداث مسلسل “اتنين غيرنا” في إطار اجتماعي رومانسي حول أستاذ جامعي يعيش من أجل أسرته وعمله فقط، يلتقي صدفة بممثلة مشهورة تعاني صراعات اجتماعية، الأمر الذي يقلب حياتهما بالكامل رأسًا على عقب.



شهدت الحلقة الحادية عشر من مسلسل اتنين غيرنا، طلب هنادي مهنا (نادية) من حسن سويلم عدم زواجه من نور ابو الفتوح (دينا الشربيني) والعودة من جديد لحياتهم.



أصبح الدكتور حسن (آسر ياسين) في مسلسل “اتنين غيرنا” في موقف بالغ الحرج، بعد عودة طليقته نادية (هنادي مهنا) من الخارج، ليصبح عليه الاختبار الصعب بين إصلاح الماضي، أو استمرار علاقة الحب بينه وبين الفنانة نور أبو الفتوح (دينا الشربيني).

عودة نادية من الخارج جاء بسبب ابنهما، الذي يعاني بسبب انفصال والديه، فكان عليها أن تعود لكي يراهما الولد مجتمعين مجددًا، في الوقت نفسه، كان على نور أبو الفتوح أن تترك المنزل، حتى لا تشعر نادية والولد الصغير بأي حرج.