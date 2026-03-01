ترامب: لا أستطيع الجزم بموعد إجراء محادثات مع الإيرانيين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لا يستطيع الجزم بموعد إجراء محادثات مع الإيرانيين، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

المنطقة على حافة انفجار إقليمي واسع بعد التصعيد الإسرائيلي–الأمريكي ضد إيران

قال الدكتور عبد الرحيم علي، رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط في باريس، إن المنطقة تقف على حافة مرحلة شديدة الخطورة عقب الهجوم الإسرائيلي–الأمريكي على إيران، في تطور عسكري نوعي نقل المواجهة من مستوى الرسائل المتبادلة إلى الضربات المباشرة، بما يحمله ذلك من احتمالات مفتوحة لا تقتصر على أطراف الصراع، بل تمتد إلى الإقليم بأسره.

أوضح خلال لقاء مع الإعلامية يوستينا يوسف، على قناة "إكسترا نيوز"، أن الرد الإيراني جاء سريعًا عبر استهداف قواعد أمريكية في عدد من الدول العربية، ما وسّع نطاق المواجهة ورفع مستوى التوتر إلى درجة غير مسبوقة، لتتحول الأزمة من اشتباك محدود إلى مشهد إقليمي قابل للاشتعال، تتداخل فيه الحسابات العسكرية مع التوازنات السياسية والأمنية المعقدة.

أشار إلى أن مصر تحركت على أعلى مستوى، حيث أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي سلسلة اتصالات مكثفة مع عدد من القادة العرب، حملت رسائل واضحة بالتضامن الكامل مع الدول الشقيقة، ورفض أي انتهاك للسيادة العربية، مع تحذير صريح من أن استمرار الضربات العسكرية قد يدفع المنطقة إلى دائرة فوضى يصعب السيطرة عليها، بما يهدد الأمن القومي العربي ويعرض الملاحة الدولية وأسواق الطاقة والتجارة العالمية لمخاطر جسيمة.

وأكد أن السؤال لم يعد من رد على من، بل إلى أي مدى قد يتسع نطاق المواجهة، وهل تنخرط أطراف إقليمية أخرى في الصراع، وهل نحن أمام إعادة رسم لخريطة التوازنات في الشرق الأوسط بالقوة العسكرية.