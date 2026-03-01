الشوط الأول.. تشيلسي يتعادل مع آرسنال 1-1 في الدوري الإنجليزي

انتهى الشوط الأول من مباراة أرسنال وتشيلسي، بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين، في المباراة التي تجمع بينهما، في إطار الجولة 28 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء هدف أرسنال عن طريق ويليام ساليبا في الدقيقة 21.

فيما تعادل تشيلسي عن طريق بييرو هينكابي في الدقيقة 45+2.

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: رايا

خط الدفاع: تيمبر، ساليبا، جابرييل، هينكابي

خط الوسط: رايس، زوبيمندي، إيزي

خط الهجوم: ساكا، تروسارد، جيوكيريس

فيما جاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

حراسة المرمى: سانشيز

خط الدفاع: سار، تشالوبه، هاتو

خط الوسط: كايسيدو، أندريه سانتوس، إنزو فرنانديز

خط الهجوم: نيتو، بالمر، جواو بيدرو.

ويحتل فريق أرسنال صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 61 نقطة، فيما يأتي فريق تشيلسي في المركز الخامس برصيد 45 نقطة.