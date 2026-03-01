ضربة موجعة لبرشلونة قبل قمة أتلتيكو في نصف نهائي كأس الملك

تعرض برشلونة لضربة قوية بعدما أعلن غياب روبرت ليفاندوفسكي عن مواجهة أتلتيكو مدريد في إياب نصف نهائي كأس الملك الإسباني بسبب الإصابة.

وكتب الإعلامي امير هشام عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "برشلونة يفقد خدمات ليفاندوفسكي أمام أتلتيكو مدريد"

ونشر نادى برشلونة بيانا رسميا جاء فيه: تعرض لاعب الفريق الأول روبرت ليفاندوفسكي لإصابة خلال مباراة أمس ضد فياريال.. وأظهرت الفحوصات التي أجريت اليوم وجود كسر في عظم محجر العين اليسرى من الداخل، وسيغيب اللاعب عن مباراة الثلاثاء ضد أتلتيكو مدريد.

ويستعد برشلونة لمواجهة أتلتيكو مدريد بعد خسارته ذهابًا بنتيجة 0-4 على ملعب "واندا متروبوليتانو"، في وقت يسعى فيه الفريق الكتالوني لتحقيق ريمونتادا تاريخية.