أحمد الطيب يشيد بـ جاليليو: موهبة استثنائية بتاع كنافة

أشاد المعلق الرياضي أحمد الطيب بالإعلامي محمد عبد الجليل جاليليو مقدم برنامج زملكاوي علي قناة القلعة البيضاء.

وكتب أحمد الطيب عبر حسابه علي فيسبوك "الانفجار مستمرّ جاليليو موهبة استثنائية، قنبلة إعلامية زمالكاوية حان وقت انفجارها جاليليو دكتور في كلية الإعلام مش بتاع كنافة قناة الزمالك بتعمل عظمة"

مباراة الزمالك وبيراميدز

ويحل الزمالك ضيفًا على بيراميدز، في التاسعة والنصف مساء اليوم، في إطار مباريات الجولة العشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 37 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة، حقق الفوز في 11 لقاء وتعادل في 4 مباريات وتلقى هزيمتين، فيما سجل لاعبوه 30 هدفا وسكنت شباكه 12 هدفًا.

فيما يأتي بيراميدز في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، برصيد 37 نقطة، جمعهم من 11 انتصار و4 تعادلات وسقط بالخسارة في مباراتين، وسجل لاعبوه 29 هدفا وتلقت شباكه 13 هدفًا.