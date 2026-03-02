قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصرع 3 أشخاص في حادث بالطريق الدائرى بالقليوبية
توجيه عاجل من وزير الصحة بتقليل وقت انتظار المرضى في مركز طبي ثالث بدر
أحمد العوضي : رحمة محسن تستحق الفرصة .. وممثلة جيدة فى علي كلاي | خاص
المؤبد لقاتل صديقه بالمنوفية بسبب 200 جنيه ووالدته تطلق الزغاريد أمام المحكمة
دخول هاني شاكر العناية المركزة
الحكومة : إنشاء ستوديو مصر الرقمي لحكاية تاريخ الدولة للعالم بلغة العصر
رئيس وزراء لبنان: منع حزب الله من القيام بأي عمليات عسكرية في البلاد
إصابة 11 إسرائيليا في بئر السبع جراء قصف إيراني
50 جنيها للتأمين .. شروط قبول الطعن على الضريبة العقارية
تراويح الخانكة تنهي حياة طالب أزهري | وشهود عيان : أربعة طلعوا عليه فجأة ومش عارفين ليه
سامحيني يا غالية معرفتش أوصلك..وفاة عمة حمزة العلي
الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجموعة البنك الدولي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

استقرار أسعار الأسماك والجمبري اليوم

الأسماك اليوم
الأسماك اليوم
أمل مجدى

يبحث المواطنون عن أسعار الأسماك باعتبارها وجبة أساسية في كل البيوت المصرية واستقرت أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين، 2 مارس 2026 على النحو التالي..


أسعار الأسماك اليوم


البلطي الممتاز: بين 65 و69 جنيهًا.

البلطي المتوسط: بين 60 و64 جنيهًا.

البلطي الأسواني: من 50 إلى 80 جنيهًا للكيلو.

قشر البياض: بين 180 و300 جنيه.

الثعابين: بين 100 و600 جنيه للكيلو.

المكرونة السويسي: من 70 إلى 140 جنيهًا.

المكرونة المجمدة: بين 30 و60 جنيهًا.

السبيط: بين 250 و450 جنيها للكيلو.

المرجان المجمد: بين 30 و60 جنيهًا.
الكابوريا: بين 100و180 جنيها.

المرجان : من 100 إلى 170 جنيهًا.

البربون : بين 160 و240 جنيهًا.

البربون المجمد: من 30 إلى 60 جنيهًا.

البوري الكبير: من 180 إلى 240 جنيها.

البوري الوسط: بين 100 و160 جنيهات.

السردين المجمد: من 30 إلى 70 جنيهًا.

الماكريل المجمد: بين 120 و220 جنيهًا للكيلو.

أسعار الجمبري اليوم

الجمبري الجامبو: بين 950 و1200 جنيه.

الجمبري الممتاز: من 825 إلى 925 جنيهًا.

الجمبري الوسط: بين 730 و810 جنيها.

الجمبري المجمد: من 175 إلى 475 جنيهًا.

الجمبري الصغير الطازج: بين 200 و400 جنيه للكيلو.


 

السمك أسعار الأسماك أسعار الأسماك اليوم الجمبري أسعار الجمبري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بنيامين نتنياهو

حقيقة اغتيال نتنياهو.. صاروخ يستهدف اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي

زلزال الفجر

تفاصيل زلزال الفجر.. هزة أرضية تضرب مصر وشعر بها سكان القاهرة

أرشيفية

وسائل إعلام عبرية: سقوط صاروخ إيراني قرب مقر اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي في القدس

أرشيفية

انفجارات تهز سماء دبي والدوحة

الدواجن والبيض

ارتفاع مفاجئ.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

مهيب عبد الهادي

بعد الفوز على بيراميدز.. مهيب عبد الهادي يزف خبرا سارا للاعبي الزمالك

سعر الذهب في مصر

بعد هدوء حذر.. سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

محمود البنا

خبير تحكيمي يكشف أحقية الزمالك في ضربة جزاء أمام بيراميدز

ترشيحاتنا

مورينيو

تقارير مغربية: مورينيو كان الخيار الأول لتدريب المغرب حال رحيل الركراكي

بلال عطية

بلال عطية يوجه رسالة غامضة عبر إنستجرام.. تفاصيل

سلوت - محمد صلاح

دوره حاسم جدا .. أرني سلوت: محمد صلاح هو مفتاح قوة ليفربول

بالصور

شركة سيارات صينية تستخدم القطط للترويج لسيارتها الجديدة

أومودا القطط
أومودا القطط
أومودا القطط

قطعت 100 ميل في 7دقائق.. سيارة بنتلي الجديدة الخارقة

بنتلي
بنتلي
بنتلي

كيا تطرح سيارة تيلورايد الهجينة موديل 2027

كيا تيلورايد
كيا تيلورايد
كيا تيلورايد

تسريب صور سيارة كورفيت C8 الجديدة بهيكلها العريض

كورفيت C8
كورفيت C8
كورفيت C8

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد