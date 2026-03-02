استقرار أسعار الأسماك والجمبري اليوم

يبحث المواطنون عن أسعار الأسماك باعتبارها وجبة أساسية في كل البيوت المصرية واستقرت أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين، 2 مارس 2026 على النحو التالي..
أسعار الأسماك اليوم
البلطي الممتاز: بين 65 و69 جنيهًا.
البلطي المتوسط: بين 60 و64 جنيهًا.
البلطي الأسواني: من 50 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
قشر البياض: بين 180 و300 جنيه.
الثعابين: بين 100 و600 جنيه للكيلو.
المكرونة السويسي: من 70 إلى 140 جنيهًا.
المكرونة المجمدة: بين 30 و60 جنيهًا.
السبيط: بين 250 و450 جنيها للكيلو.
المرجان المجمد: بين 30 و60 جنيهًا.
الكابوريا: بين 100و180 جنيها.
المرجان : من 100 إلى 170 جنيهًا.
البربون : بين 160 و240 جنيهًا.
البربون المجمد: من 30 إلى 60 جنيهًا.
البوري الكبير: من 180 إلى 240 جنيها.
البوري الوسط: بين 100 و160 جنيهات.
السردين المجمد: من 30 إلى 70 جنيهًا.
الماكريل المجمد: بين 120 و220 جنيهًا للكيلو.
أسعار الجمبري اليوم
الجمبري الجامبو: بين 950 و1200 جنيه.
الجمبري الممتاز: من 825 إلى 925 جنيهًا.
الجمبري الوسط: بين 730 و810 جنيها.
الجمبري المجمد: من 175 إلى 475 جنيهًا.
الجمبري الصغير الطازج: بين 200 و400 جنيه للكيلو.