استقرار أسعار الأسماك والجمبري اليوم

يبحث المواطنون عن أسعار الأسماك باعتبارها وجبة أساسية في كل البيوت المصرية واستقرت أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين، 2 مارس 2026 على النحو التالي..



أسعار الأسماك اليوم



البلطي الممتاز: بين 65 و69 جنيهًا.

البلطي المتوسط: بين 60 و64 جنيهًا.

البلطي الأسواني: من 50 إلى 80 جنيهًا للكيلو.

قشر البياض: بين 180 و300 جنيه.

الثعابين: بين 100 و600 جنيه للكيلو.

المكرونة السويسي: من 70 إلى 140 جنيهًا.

المكرونة المجمدة: بين 30 و60 جنيهًا.

السبيط: بين 250 و450 جنيها للكيلو.

المرجان المجمد: بين 30 و60 جنيهًا.

الكابوريا: بين 100و180 جنيها.

المرجان : من 100 إلى 170 جنيهًا.

البربون : بين 160 و240 جنيهًا.

البربون المجمد: من 30 إلى 60 جنيهًا.

البوري الكبير: من 180 إلى 240 جنيها.

البوري الوسط: بين 100 و160 جنيهات.

السردين المجمد: من 30 إلى 70 جنيهًا.

الماكريل المجمد: بين 120 و220 جنيهًا للكيلو.

أسعار الجمبري اليوم

الجمبري الجامبو: بين 950 و1200 جنيه.

الجمبري الممتاز: من 825 إلى 925 جنيهًا.

الجمبري الوسط: بين 730 و810 جنيها.

الجمبري المجمد: من 175 إلى 475 جنيهًا.

الجمبري الصغير الطازج: بين 200 و400 جنيه للكيلو.



