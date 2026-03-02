ليلة الـ2-1 .. الجولة 28 تشعل صراع القمة في البريميرليج

شهدت الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز يومًا استثنائيا أعاد التأكيد على أن البريميرليج لا يعترف بالتوقعات بعدما انتهت 4 مباريات كاملة بالنتيجة نفسها (2-1)، في سابقة نادرة تعكس قمة الندية وقوة المنافسة في الأسابيع الحاسمة من الموسم.

وجاءت الانتصارات جميعها لصالح أصحاب الأرض، حيث حسم أرسنال ديربي لندن أمام تشيلسي، وواصل مانشستر يونايتد صحوته على حساب كريستال بالاس، فيما تفوق فولهام على توتنهام هوتسبير، وحقق برايتون فوزًا مهمًا أمام نوتنجهام فورست.

نتائج الجولة 28

فولهام × توتنهام هوتسبير (2-1)

برايتون × نوتنجهام فورست (2-1)

مانشستر يونايتد × كريستال بالاس (2-1)

أرسنال × تشيلسي (2-1)

أرسنال يعزز الصدارة في ديربي لندن

حقق أرسنال فوزًا صعبًا على تشيلسي بنتيجة 2-1 على ملعب "الإمارات"، ليؤكد الجانرز تفوقهم في ديربي لندن ويعززوا موقعهم في صدارة جدول الترتيب.

ورفع أرسنال رصيده إلى 64 نقطة في القمة، محافظًا على فارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، مع امتلاكه مباراة مؤجلة، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند 45 نقطة في المركز السادس.

مانشستر يونايتد يقلب الطاولة

ونجح مانشستر يونايتد في تحويل تأخره إلى فوز مثير أمام كريستال بالاس بنتيجة 2-1 على ملعب "أولد ترافورد"، ليواصل الشياطين الحمر نتائجهم الإيجابية ويرتقي الفريق إلى المركز الثالث، مواصلًا الضغط على ثنائي الصدارة.

فولهام يعقد حسابات توتنهام

على ملعب "كرافن كوتيج"، واصل توتنهام نزيف النقاط بعد خسارته أمام فولهام بنتيجة 2-1.

الفوز منح فولهام دفعة قوية في سباق المراكز الأوروبية، بينما تعقدت حسابات السبيرز في مرحلة حاسمة من الموسم.

برايتون ينعش آماله الأوروبية

وفي ملعب "أميكس"، حقق برايتون فوزًا ثمينًا على نوتنجهام فورست بنتيجة 2-1، ليحقق انتصاره الثاني تواليًا في المسابقة للمرة الأولى منذ نوفمبر الماضي، معززا طموحاته في التقدم بجدول الترتيب، بينما يواصل فورست صراعه للهروب من مناطق الخطر.

ترتيب الدوري بعد الجولة 28

أرسنال – 64 نقطة

مانشستر سيتي – 59 نقطة

مانشستر يونايتد – المركز الثالث

أستون فيلا – 51 نقطة في المركز الرابع