برلمان

اقتراحات النواب توافق على طلب تخصيص موقع لإنشاء مستشفى إدكو الجديدة

اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النوااب
اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النوااب
فريدة محمد

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل اللجنة، بتخصيص الموقع المقترح لصالح مديرية الصحة بالبحيرة لإنشاء مستشفى إدكو الجديدة.

وأوضح زين الدين، أن مدينة إدكو بها مستشفى واحدة، تستقبل جميع حالات حوادث الطرق، وخاصة الطريق الدولي الساحلي، بالإضافة إلى حالات أهل المدينة والقرى التابعة لها.

وأوضح أنه تم عمل معاينة للمستشفى، من خلال مديرية الصحة التي أقرت أنها لا تصلح لدخول منظومة التأمين الصحي الشامل، بالتزامن مع قرب تطبيق المنظومة الجديدة في محافظة البحيرة.

وأشار النائب، إلى وجود موقع لإنشاء مستشفى إدكو الجديدة بمنطقة امتداد شمال غرب المدينة بمساحة ٣.٦١ فدان (١٥.١٦٢م)، أو اختيار أي موقع مناسب تراه الإدارة المحلية بادكو.

وشدد محمد زين الدين، على ضرورة اتخاذ إجراءات تخصيص الموقع المقترح الجديد لصالح مديرية الصحة بالبحيرة، لتكون جاهزة في حال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة البحيرة، لإنشاء مستشفى إدكو الجديدة لتقديم الخدمات للمواطنين.

من جانبه أعلن اللواء حسن موافي، سكرتير عام محافظة البحيرة، الموافقة على تخصيص قطعة الأرض لصالح مستشفى إدكو الجديدة، في ضوء خطة الدولة لاستكمال منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأشار الدكتور سامح عبد اللطيف، وكيل مديرية الصحة في البحيرة، إلى أن مستشفى إدكو الحالية لا تتفق مع الاشتراطات المطلوبة للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأكد أهمية إنشاء مستشفى جديدة باشتراطات تتفق مع متطلبات منظومة التأمين الصحي الشامل، لتقديم الخدمات على أعلى مستوى للمواطنين.

لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب الاقتراح برغبة مستشفى إدكو الجديدة الطريق الدولي الساحلي مدينة إدكو

الأنبوبة خلصت قبل أذان المغرب بدقائق؟ حلول سريعة لإنقاذ سفرة رمضان

احذري.. أخطاء شائعة في تعليم الأطفال آداب الصيام

أطعمة على السحور تمنع العطش 12 ساعة كاملة.. طبيب يكشف السر الذهبي لصيام بلا إرهاق

ضبط 5 أطنان دواجن مجمدة مجهولة المصدر بالشرقية

