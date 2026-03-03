بتصميم عصري.. ماذا تقدم افاتار 07 الرياضية وكم سعرها عالميًا؟

تدخل أفاتار 07 ساحة السيارات الكهربائية بطابع رياضي واضح، حيث تقدم السيارة مجموعة كبيرة من التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب المصري العصري، والأداء الخالي من الانبعاثات الكربونية.

محرك أفاتار 07 بخيارات متعددة

تعتمد أفاتار 07 على أكثر من تكوين ميكانيكي، يبدأ بمحرك كهربائي واحد يعمل ببطارية سعة 39.05 كيلوواط ساعة، يولد قوة تبلغ 310 حصان مع عزم دوران يصل إلى 367 نيوتن متر.

أفاتار 07

ويرتبط هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة، مع نظام دفع خلفي، وتتمكن السيارة في هذا التكوين من التسارع من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 6.6 ثانية، بينما تبلغ سرعتها القصوى 190 كيلومتر في الساعة.

وتتوفر نسخة أخرى تعتمد على محركين كهربائيين مع البطارية ذاتها بسعة 39.05 كيلوواط ساعة، لتنتج قوة إجمالية تبلغ 485 حصان وعزم دوران يصل إلى 629 نيوتن متر.

أفاتار 07

كما تقدم الشركة خياراً ببطارية أكبر سعة 82.16 كيلوواط ساعة، إما بمحرك كهربائي واحد بقوة 338 حصان وعزم 365 نيوتن متر، أو بمحركين كهربائيين يعملان معاً لتوليد قوة تصل إلى 590 حصان وعزم دوران يبلغ 645 نيوتن متر.

تصميم السيارة أفاتار 07

تحمل أفاتار 07 ملامح خارجية حديثة تعتمد على عناصر إضاءة متطورة، حيث زُودت بمصابيح أمامية وخلفية تعمل بالكامل بتقنية LED، إضافة إلى مصابيح نهارية بنفس التقنية.

وترتكز السيارة على جنوط ألومنيوم قياس 20 بوصة في بعض الفئات، فيما تحصل الفئات الأعلى على جنوط بقياس 21 بوصة، ما يعزز من حضورها الرياضي، كما تتوفر فتحة سقف بانورامية.

أفاتار 07

تجهيزات أفاتار 07

تأتي السيارة بشاشات كبيرة وباقة من التجهيزات المتقدمة، حيث تضم المقصورة شاشة معلومات وترفيه وسطية قياس 15.6 بوصة، إلى جانب شاشة ممتدة للعدادات ولوحة القيادة بقياس 35.4 بوصة، ويأتي المقود بكسوة جلدية ويدعم خاصية التدفئة، ونظام صوتي يتراوح بين 16 و25 مكبر.

أفاتار 07

وتحصل المقاعد الأمامية على وظائف التدفئة والتبريد والتدليك، بينما تتوفر خاصية تبريد لمقاعد الصف الثاني في بعض الفئات، مع كسوة من جلد النابا ودعم خاصية الذاكرة لمقعد السائق.،كما تتضمن التجهيزات شاشة ترفيه مخصصة للركاب في الخلف، ونظام تكييف أوتوماتيكي ثنائي المناطق، إضافة إلى شاحن لاسلكي للهواتف الذكية.

سعر سيارة أفاتار 07 عالميًا

يتراوح سعر أفاتار 07 بين 30,510 و40,222 دولار أمريكي، وذلك بحسب الفئة وسعة البطارية وتقنية المحركات الكهربائية.