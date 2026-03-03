قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فصائل عراقية تعلن تنفيذ هجوم على فندق يضم جنودا أمريكيين في أربيل
ستعرفون قريبا.. ترامب يتوعد إيران برد قوي على هجوم السفارة الأمريكية بالسعودية
نتنياهو: هاجمنا إيران قبل أن تصبح قدراتها النووية محصنة
أشواط إضافية.. خالد طلعت يثير غضب جماهير الأهلي والسبب الحكام
اجتماع عاجل مع توروب.. محمد طارق أضا يكشف تطورات هامة داخل الأهلي
هشام يكن: هتافات الجماهير ضدي كانت تعطيني باور في الملعب
محمود أبو الدهب: الدوري محسوم للأهلي بنسبة 100% .. والشاطر يضحك في الآخر
استمرت سنوات.. تفاصيل عملية استخباراتية إسرائيلية لاغتيال المرشد الإيراني
دعاء الفجر 13 رمضان.. كلمات مستجابة لتيسير الرزق والفرج القريب
بين الحرب والتجارة.. مصر تعيد توجيه الحاصلات الزراعية للسوق المحلي وخبير يوضح مستقبل الأسعار
كريستوف بولسكي: الأوروبيون متفقون على أن العالم وإيران سيكونان أفضل بعد خامنئي
يسرائيل هيوم: 15 طائرة تزويد بالوقود أمريكية في طريقها إلى الشرق الأوسط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بتصميم عصري.. ماذا تقدم افاتار 07 الرياضية وكم سعرها عالميًا؟

أفاتار 07
أفاتار 07
صبري طلبه

تدخل أفاتار 07 ساحة السيارات الكهربائية بطابع رياضي واضح، حيث تقدم السيارة مجموعة كبيرة من التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب المصري العصري، والأداء الخالي من الانبعاثات الكربونية.

محرك أفاتار 07 بخيارات متعددة 

تعتمد أفاتار 07 على أكثر من تكوين ميكانيكي، يبدأ بمحرك كهربائي واحد يعمل ببطارية سعة 39.05 كيلوواط ساعة، يولد قوة تبلغ 310 حصان مع عزم دوران يصل إلى 367 نيوتن متر.

أفاتار 07

ويرتبط هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة، مع نظام دفع خلفي، وتتمكن السيارة في هذا التكوين من التسارع من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 6.6 ثانية، بينما تبلغ سرعتها القصوى 190 كيلومتر في الساعة.

وتتوفر نسخة أخرى تعتمد على محركين كهربائيين مع البطارية ذاتها بسعة 39.05 كيلوواط ساعة، لتنتج قوة إجمالية تبلغ 485 حصان وعزم دوران يصل إلى 629 نيوتن متر.

أفاتار 07

كما تقدم الشركة خياراً ببطارية أكبر سعة 82.16 كيلوواط ساعة، إما بمحرك كهربائي واحد بقوة 338 حصان وعزم 365 نيوتن متر، أو بمحركين كهربائيين يعملان معاً لتوليد قوة تصل إلى 590 حصان وعزم دوران يبلغ 645 نيوتن متر.

تصميم السيارة أفاتار 07

تحمل أفاتار 07 ملامح خارجية حديثة تعتمد على عناصر إضاءة متطورة، حيث زُودت بمصابيح أمامية وخلفية تعمل بالكامل بتقنية LED، إضافة إلى مصابيح نهارية بنفس التقنية.

وترتكز السيارة على جنوط ألومنيوم قياس 20 بوصة في بعض الفئات، فيما تحصل الفئات الأعلى على جنوط بقياس 21 بوصة، ما يعزز من حضورها الرياضي، كما تتوفر فتحة سقف بانورامية.

أفاتار 07

تجهيزات أفاتار 07

تأتي السيارة بشاشات كبيرة وباقة من التجهيزات المتقدمة، حيث تضم المقصورة شاشة معلومات وترفيه وسطية قياس 15.6 بوصة، إلى جانب شاشة ممتدة للعدادات ولوحة القيادة بقياس 35.4 بوصة، ويأتي المقود بكسوة جلدية ويدعم خاصية التدفئة، ونظام صوتي يتراوح بين 16 و25 مكبر.

أفاتار 07

وتحصل المقاعد الأمامية على وظائف التدفئة والتبريد والتدليك، بينما تتوفر خاصية تبريد لمقاعد الصف الثاني في بعض الفئات، مع كسوة من جلد النابا ودعم خاصية الذاكرة لمقعد السائق.،كما تتضمن التجهيزات شاشة ترفيه مخصصة للركاب في الخلف، ونظام تكييف أوتوماتيكي ثنائي المناطق، إضافة إلى شاحن لاسلكي للهواتف الذكية.

سعر سيارة أفاتار 07 عالميًا

يتراوح سعر أفاتار 07 بين 30,510 و40,222 دولار أمريكي، وذلك بحسب الفئة وسعة البطارية وتقنية المحركات الكهربائية.

أفاتار أفاتار 07 سعر أفاتار 07 سعر أفاتار 07 2026 سعر أفاتار 07 عالميًا مواصفات أفاتار 07 مواصفات السيارة أفاتار 07

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب في مصر

ارتفاع أسعار الذهب الآن.. الجرام وصل 8480 جنيهًا

مرتبات شهر مارس

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026.. بشرى سارة للموظفين قبل عيد الفطر

حالة الطقس في مصر

بعد موجة الأمطار .. الأرصاد تزف بشرى بشأن طقس الساعات القادمة

منحة التموين

منحة التموين 400 جنيه.. كيفيه الحصول عليها واعرف نزلت ولا لأ

إجازة عيد الفطر 2026.. الموعد المتوقع وعدد الأيام الرسمية

إجازة عيد الفطر 2026.. شوف هتاخد كام يوم

الإيجار القديم

بعد حكم النقض.. متى ينتهي عقد الإيجار القديم بالقانون؟

الأرصاد

بعد برودة اليوم.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات غدًا

نور وزوجها الراحل

وفاة رجل الأعمال السوري يوسف أنطاكي زوج الفنانة اللبنانية نور

ترشيحاتنا

مصطفي شوبير

محمود أبو الدهب: مصطفى شوبير الأفضل لحراسة مرمى الأهلي.. وكامويش لا يصلح

ريال مدريد

ريال مدريد يتخذ إجراءات عاجلة وفورية بعد الهزيمة أمام خيتافي

الزمالك

اليوم .. الزمالك يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري

بالصور

فولكس فاجن بولو 2026 تتحدى الكبار بأداء ألماني وتقنيات متطورة

فولكس فاجن بولو
فولكس فاجن بولو
فولكس فاجن بولو

تراجع حاد في مبيعات بي واي دي خلال فبراير.. وانخفاض بنسبة 41% وسط تباطؤ الطلب

BYD
BYD
BYD

مسلسل على قد الحب الحلقة 13 .. اعتراف محمود الليثي بحقيقته لنيللى كريم ورد فعل غير متوقع

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

فوائد قمر الدين في رمضان وأيهما أفضل.. مشروب غني بالطاقة لكن بشروط

فوائد قمر الدين في رمضان وأيهما أفضل.. مشروب غني بالطاقة لكن بشروط
فوائد قمر الدين في رمضان وأيهما أفضل.. مشروب غني بالطاقة لكن بشروط
فوائد قمر الدين في رمضان وأيهما أفضل.. مشروب غني بالطاقة لكن بشروط

فيديو

نانسي صلاح

كان معمولي عمل بخراب البيت.. نانسي صلاح تحكي تفاصيل صادمة عن السحر

متهم واقعة كرداسة

حادث قديم ومسكنات قوية .. أسرار جديدة عن متهم دهس كرداسة

محمد رمضان

الفيراري السبب.. محمد رمضان يفاجئ الجمهور بسبب غيابه عن دراما رمضان 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف يصنع الرجل حضوره في قلب المرأة؟

المزيد