تحذير برلماني: التصعيد في الشرق الأوسط يربك أسواق الطاقة والذهب

قال النائب عبد اللطيف أبو الشيخ، عضو مجلس النواب، إن التطورات العسكرية المتسارعة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جانب، وإيران من جانب آخر، تمثل اختبارًا حقيقيًا لصلابة الاقتصاد العالمي، موضحًا أن الأسواق الدولية بطبيعتها تتفاعل سريعًا مع أي توتر جيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط.

وأشار أبو الشيخ، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إلى أن أسواق الطاقة ستكون في صدارة القطاعات المتأثرة، باعتبار المنطقة شريانًا رئيسيًا لإمدادات النفط والغاز، مؤكدًا أن أي تهديد لحركة الملاحة أو منشآت الإنتاج قد يدفع الأسعار إلى موجة صعود جديدة، وهو ما ينعكس تلقائيًا على تكاليف النقل والتأمين، ومن ثم أسعار السلع في مختلف دول العالم.

تحذير من ارتفاع أسعار الذهب

وأضاف عضو مجلس النواب أن المعدن النفيس يظل الوجهة الأولى لرؤوس الأموال في أوقات الاضطراب، لافتًا إلى أن ارتفاع أسعار الذهب في مثل هذه الظروف يعد مؤشرًا واضحًا على تنامي القلق في الأسواق، بينما تميل الاستثمارات قصيرة الأجل إلى التحول نحو الأصول الأكثر أمانًا، ما قد يفرض ضغوطًا على عملات بعض الاقتصادات الناشئة.

وأوضح أبو الشيخ أن الدولار الأمريكي غالبًا ما يستفيد من أجواء عدم اليقين، حيث تزداد التدفقات نحو أدوات الدين والأصول المقومة به، الأمر الذي قد يؤدي إلى تذبذبات حادة في أسعار الصرف عالميًا، ويشكل عبئًا إضافيًا على الدول المستوردة للمواد البترولية والغذائية.

الاقتصاد قادر على امتصاص الأزمات

وأكد أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر قدرة على امتصاص الصدمات الخارجية مقارنة بفترات سابقة، في ظل سياسات إصلاحية عززت مرونة السياسة النقدية، ورفعت من كفاءة إدارة الاحتياطيات، إلى جانب التوسع في مشروعات الطاقة وتنويع مصادرها، وهو ما يحد من الانكشاف المباشر على تقلبات الأسواق الدولية.

وشدد عبد اللطيف أبو الشيخ على ضرورة التحرك الاستباقي ومتابعة المؤشرات العالمية بصورة دقيقة، مع استمرار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع الاستراتيجية، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب قراءة متأنية للمشهد الدولي، ووضع سيناريوهات متعددة للتعامل مع أي تطورات محتملة بما يحافظ على استقرار الاقتصاد الوطني.