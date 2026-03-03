مسلسل درش الحلقة 13.. سهر الصايغ تعمل زار لـ مصطفى شعبان

عرضت قناة On الفضائية، الحلقة 13، من مسلسل درش للفنان مصطفى شعبان، ضمن الموسم الدرامي الرمضاني.

وواصل مسلسل درش فرض سيطرته على منصات التواصل الاجتماعي بعد عرض الحلقة الثالثة عشرة، حيث تصدّر هاشتاج #مسلسل_درش قائمة الأكثر تداولًا على منصتي إكس وفيسبوك، واحتل قائمة الكلمات الأعلى بحثًا عبر محرك جوجل، في تأكيد جديد على اتساع قاعدة جماهيره والزخم الكبير الذي يحظى به منذ انطلاق عرضه.

شهدت الحلقة الثالثة عشرة أحداثًا مشوقة ومثيرة، حيث كشفت شطة (غادة طلعت) عن وجود رجلين يرتديان الزي الصعيدي داخل المنزل، لتنبيه رياض الخولي (المعلم كرامة) بما يحدث، بينما محاولة القاتلان تنفيذ خطتهما انتهت بإصابة شخص آخر بدلًا من مصطفى شعبان (درش)، ما أضاف توترًا جديدًا للأحداث.

كما شهدت الحلقة قيام حسنة (سهر الصايغ) بجلسة زار لزوجها درش، على أمل استعادة ذاكرته وتركيزه بعد فقدان مؤقت في الذاكرة نتيجة الحادث، وخلال الجلسة ظهرت على رقبة درش علامة الصليب بشكل مفاجئ، ما أدخل الشخصية في حالة ذهول دون الكشف عن أسباب ظهورها حتى الآن.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع الحلقة، مشيدين بالأداء المتقن لـ مصطفى شعبان والحبكة المحكمة وتسارع إيقاع الأحداث، مؤكدين قدرة المسلسل على تقديم دراما مشوقة ومتجددة تحافظ على اهتمام المشاهدين.

مسلسل درش

المسلسل من تأليف محمود حجاج، إخراج أحمد خالد أمين، إنتاج سينرجي، ويُعرض حصريًا على شبكة «أون» الساعة 8:30 مساءً.