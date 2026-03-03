قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدفاع القطرية: تصدينا لصاروخين باليستيين استهدفا مناطق بالدوحة
غارة عنيفة.. جيش الاحتلال يستهدف مبنى قناة "المنار" التابعة لحزب الله
أمير مرتضى منصور: مستعد للتحالف مع الشيطان من أجل الزمالك
10 مسيرات هجومية.. إيران تستهدف قاعدة عريفجان الأمريكية بالكويت
دعاء السجود يغفر ذنوبك ولو كانت مثل جبل أحد.. لا تغفل عنه
1000 جنيه رسوم على سيارات الجمرك وفقا لقانون المرور
سعر الدولار اليوم في البنوك الثلاثاء 3-3-2026
ماركو مسعد: إيران تنتهج سياسة الأرض المحروقة في الحرب الحالية
تقديم الساعة 60 دقيقة رسميًا لبدء التوقيت الصيفي.. هل يكون في العيد؟
تراشق بالأحذية.. القبض على فتاتين تشاجرتا داخل مسجد بالبحيرة
هجوم إيراني على الإمارات والكويت.. والدفاعات تتعامل مع رشقة من الصواريخ البالستية
سرحت في الصلاة ونسيت أنا في الركعة الكام؟ علي جمعة يجيب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

مسلسل درش الحلقة 13.. سهر الصايغ تعمل زار لـ مصطفى شعبان

مسلسل درش
مسلسل درش
سعيد فراج

عرضت قناة On الفضائية، الحلقة 13، من مسلسل درش للفنان مصطفى شعبان، ضمن الموسم الدرامي الرمضاني.

وواصل مسلسل درش فرض سيطرته على منصات التواصل الاجتماعي بعد عرض الحلقة الثالثة عشرة، حيث تصدّر هاشتاج #مسلسل_درش قائمة الأكثر تداولًا على منصتي إكس وفيسبوك، واحتل قائمة الكلمات الأعلى بحثًا عبر محرك جوجل، في تأكيد جديد على اتساع قاعدة جماهيره والزخم الكبير الذي يحظى به منذ انطلاق عرضه.

شهدت الحلقة الثالثة عشرة أحداثًا مشوقة ومثيرة، حيث كشفت شطة (غادة طلعت) عن وجود رجلين يرتديان الزي الصعيدي داخل المنزل، لتنبيه رياض الخولي (المعلم كرامة) بما يحدث، بينما محاولة القاتلان تنفيذ خطتهما انتهت بإصابة شخص آخر بدلًا من مصطفى شعبان (درش)، ما أضاف توترًا جديدًا للأحداث.

كما شهدت الحلقة قيام حسنة (سهر الصايغ) بجلسة زار لزوجها درش، على أمل استعادة ذاكرته وتركيزه بعد فقدان مؤقت في الذاكرة نتيجة الحادث، وخلال الجلسة ظهرت على رقبة درش علامة الصليب بشكل مفاجئ، ما أدخل الشخصية في حالة ذهول دون الكشف عن أسباب ظهورها حتى الآن.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع الحلقة، مشيدين بالأداء المتقن لـ مصطفى شعبان والحبكة المحكمة وتسارع إيقاع الأحداث، مؤكدين قدرة المسلسل على تقديم دراما مشوقة ومتجددة تحافظ على اهتمام المشاهدين.

مسلسل درش 

المسلسل من تأليف محمود حجاج، إخراج أحمد خالد أمين، إنتاج سينرجي، ويُعرض حصريًا على شبكة «أون» الساعة 8:30 مساءً.

سعر الذهب

نزل أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟

لو ما نزلتش على البطاقة.. هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟

سعر الذهب في مصر

ارتفاع أسعار الذهب الآن.. الجرام وصل 8480 جنيهًا

مرتبات شهر مارس

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026.. بشرى سارة للموظفين قبل عيد الفطر

حالة الطقس في مصر

بعد موجة الأمطار .. الأرصاد تزف بشرى بشأن طقس الساعات القادمة

منحة التموين

منحة التموين 400 جنيه.. كيفيه الحصول عليها واعرف نزلت ولا لأ

إجازة عيد الفطر 2026.. الموعد المتوقع وعدد الأيام الرسمية

إجازة عيد الفطر 2026.. شوف هتاخد كام يوم

الإيجار القديم

بعد حكم النقض.. متى ينتهي عقد الإيجار القديم بالقانون؟

فتة الباذنجان

فتة الباذنجان.. وصفة رمضانية سهلة ولذيذة للعزومات

أقراص البطاطس

هنتسحر ايه النهاردة.. فول بالزيت الحار وأقراص البطاطس

بلح الشام

طريقة عمل بلح الشام بمذاق شهي

مسلسل على قد الحب الحلقة 13 .. اعتراف محمود الليثي بحقيقته لنيللى كريم ورد فعل غير متوقع

فوائد قمر الدين في رمضان وأيهما أفضل.. مشروب غني بالطاقة لكن بشروط

السعر خرافي .. ومواصفات سيارة محمد رمضان الفيراري الجديدة| صور

كيف تستفيدين من ساعات ما بين الإفطار والسحور لخسارة الوزن في رمضان

نانسي صلاح

كان معمولي عمل بخراب البيت.. نانسي صلاح تحكي تفاصيل صادمة عن السحر

متهم واقعة كرداسة

حادث قديم ومسكنات قوية .. أسرار جديدة عن متهم دهس كرداسة

محمد رمضان

الفيراري السبب.. محمد رمضان يفاجئ الجمهور بسبب غيابه عن دراما رمضان 2026

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف يصنع الرجل حضوره في قلب المرأة؟

